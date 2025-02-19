В Покровске закрывают последнее отделение Новой Почты
Категория
Украина
Дата публикации

В Покровске закрывают последнее отделение Новой Почты

Новая пошта
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Источник:  online.ua

Совладельца украинской компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк официально подтвердил, что в Покровске закрывают последнее отделение НП - №3. По его словам, в течение последних месяцев оно превратилось из почтового отделения в пункт несокрушимости, а работники там стали опорой для людей, которые оставались в городе.

Главные тезисы

  • Истории трех отважных работников поражают, ведь они выполняли свою работу, рискуя жизнью.
  • До 2022 года в Покровске работало сразу 10 отделений НП.

Ситуация в Покровске постоянно ухудшается из-за наступления России

Работникам “Новой почты” пришлось работать в городе, где больше нет супермаркетов, судов, школ, воды, газа и света, но до сих пор оставалось несколько мелких продуктовых магазинов и последнее отделение “НП”.

Как отметил Владимир Поперешнюк, здесь не только выдавали и принимали посылки: местные жители также могли согреться, подключиться к интернету, зарядить телефоны и снять наличные.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Что важно понимать, до 2022 года в Покровске работало десять отделений "Новой почты".

В декабре прошлого года еще оставалось два, где работало 13 работников. Пока в январе мы не закрыли одно из них. Людей эвакуировали в более безопасные города и уже устроили на другую работу в нашей компании. Осталось последнее, Покровское, третье. И три работника. Трое бесстрашных людей.

Владимир Поперешнюк

Владимир Поперешнюк

Совладельца "Новой Почты"

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Одним из них был Станислав — руководитель отделения. Он не побоялся возглавить отделение после того, как его предыдущее разбомбили российские захватчики.

Он остается в городе с младшим братом и мамой, которая с церковной общиной до сих пор выпекает хлеб для людей.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

20-летний Саша, ранее работал на шахте, но покинул ее и перешел на Новую Почту. Одолжил у друга велосипед, чтобы успевать доехать с работы до комендантского часа, начинающегося в городе в 15:00.

Третий — Вадим, работающий в “Новой почте” с прошлой осени — не покидает город, потому что ухаживает за матерью с инвалидностью. Говорит, люди их здесь называют ангелами-хранителями.

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