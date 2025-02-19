У Покровську закривають останнє відділення Нової Пошти

Співвласника української компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк офіційно підтвердив, що в Покровську закривають останнє відділення НП - №3. За його словами, протягом останніх місяців воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а працівники там - стали опорою для людей, що залишалися у місті.
Головні тези:
- Історії трьох відважних працівників вражають, адже вони виконували свою роботу, ризикуючи життям.
- До 2022 року у Покровську працювало одразу 10 відділень “НП”.
Ситуація у Покровську постійно погіршується через наступ Росії
Працівникам “Нової пошти” довелося працювати у місті, де більше немає супермаркетів, судів, шкіл, води, газу й світла, але дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів та останнє відділення “НП”.
Як зазначив Володимир Поперешнюк, тут не лише видавали й приймали посилки: місцеві мешканці також мали можливість могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку.
Що важливо розуміти, до 2022 року у Покровську працювало десять відділень “Нової пошти”.
Одним з них був Станіслав — керівник відділення. Він не побоявся очолити відділення після того, як його попереднє розбомбили російські загарбники.
Він залишається у місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей.
Третій — Вадим, що працює у “Новій пошті” з минулої осені — не покидає місто, бо доглядає за матір’ю з інвалідністю. Каже, люди їх тут називають янголами-охоронцями.
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