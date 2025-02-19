У Покровську закривають останнє відділення Нової Пошти

Співвласника української компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк офіційно підтвердив, що в Покровську закривають останнє відділення НП - №3. За його словами, протягом останніх місяців воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а працівники там - стали опорою для людей, що залишалися у місті.

Ситуація у Покровську постійно погіршується через наступ Росії

Працівникам “Нової пошти” довелося працювати у місті, де більше немає супермаркетів, судів, шкіл, води, газу й світла, але дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів та останнє відділення “НП”.

Як зазначив Володимир Поперешнюк, тут не лише видавали й приймали посилки: місцеві мешканці також мали можливість могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Що важливо розуміти, до 2022 року у Покровську працювало десять відділень “Нової пошти”.

У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. Допоки у січні ми не закрили одне з них. Людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії. Лишилося останнє, Покровськ, третє. І троє працівників. Троє безстрашних відчайдухів. Володимир Поперешнюк Співвласника "Нової Пошти"

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Одним з них був Станіслав — керівник відділення. Він не побоявся очолити відділення після того, як його попереднє розбомбили російські загарбники.

Він залишається у місті з молодшим братом і мамою, що з церковною громадою досі випікає хліб для людей.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

20-ти річний Сашко, раніше працював на шахті, але покинув її і перейшов на Нову Пошту. Позичив у друга велосипед, аби встигати доїхати з роботи до комендантської години, що починається у місті о 15:00. Поширити

Третій — Вадим, що працює у “Новій пошті” з минулої осені — не покидає місто, бо доглядає за матір’ю з інвалідністю. Каже, люди їх тут називають янголами-охоронцями.