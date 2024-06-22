Прежде всего следует сказать, что польско-украинское военное сотрудничество имеет свою историю. Я сам ответственен за часть этой истории. Тогда, когда был вице-министром обороны в 1999-2000 годах, и позже, когда стал министром обороны, считая, что нет безопасной Польши без независимой Украины. И это мнение поддерживает значительное количество польской политической элиты. И с 1991 года она неукоснительно реализуется. А особенно сейчас, во время войны и первой войны, и второй войны России против Украины, - объясняет Клих.