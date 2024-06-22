В Польше назвали причину отказа передавать Украине ЗРК Patriot
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Политика
Дата публикации

В Польше назвали причину отказа передавать Украине ЗРК Patriot

ЗРК Patriot в Польше
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Источник:  Эспрессо

По словам эксминистра обороны Польши Богдана Клиха, на вооружении польской армии находятся только 2 установки ЗРК Patriot, тогда как армия США на территории страны имеет несколько таких установок.

Главные тезисы

  • Польская армия имеет только 2 установки ЗРК Patriot, что делает невозможным передачу всех систем ПВО Украине.
  • Поддержка союзников НАТО и Запада играет важную роль в обеспечении безопасности Украины в условиях конфликта.
  • Польша призывает других союзников передавать свои системы противовоздушной и противоракетной обороны для поддержки Украины.
  • Расположение батарей ЗРК Patriot армией США на территории Польши подчеркивает важность защиты региона и союзнические отношения.
  • Решение по передаче систем ПВО Украине требует внимательного обсуждения с целью обеспечения эффективной защиты территории в условиях конфликта.

Почему Польша отказывается передавать ЗРК Patriot Украине

Прежде всего следует сказать, что польско-украинское военное сотрудничество имеет свою историю. Я сам ответственен за часть этой истории. Тогда, когда был вице-министром обороны в 1999-2000 годах, и позже, когда стал министром обороны, считая, что нет безопасной Польши без независимой Украины. И это мнение поддерживает значительное количество польской политической элиты. И с 1991 года она неукоснительно реализуется. А особенно сейчас, во время войны и первой войны, и второй войны России против Украины, - объясняет Клих.

Бывший глава Минобороны Польши отметил, что его страна остается одним из ключевых доноров в оказании военной помощи Украине.

Почему Польша отказывается закрыть часть неба над Украиной

Польша поддерживает все действия тех стран, которые диспонируют противовоздушными средствами, направленными на нужды Украины. Мы сами поставили в Украину часть нашего противовоздушного вооружения, когда еще было больше на складах. Вопрос о польских Patriot – это ложный вопрос, потому что мы, к сожалению, обладаем только двумя батареями Patriot. У нас нет их больше. В этой связи мы не можем себе позволить открыть наше небо, - подчеркнул Клих.

По его словам, армия США разместила на территории Польши несколько батарей ЗРК Patriot, поэтому защита хотя бы одной системы ПВО может стать важной для Украины.

Должны поставить свои системы противовоздушной и противоракетной обороны также имеющие такие передовые системы, я имею в виду наших союзников с НАТО, с Запада, - отметил Клих.

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