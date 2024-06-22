По словам эксминистра обороны Польши Богдана Клиха, на вооружении польской армии находятся только 2 установки ЗРК Patriot, тогда как армия США на территории страны имеет несколько таких установок.
Главные тезисы
- Польская армия имеет только 2 установки ЗРК Patriot, что делает невозможным передачу всех систем ПВО Украине.
- Поддержка союзников НАТО и Запада играет важную роль в обеспечении безопасности Украины в условиях конфликта.
- Польша призывает других союзников передавать свои системы противовоздушной и противоракетной обороны для поддержки Украины.
- Расположение батарей ЗРК Patriot армией США на территории Польши подчеркивает важность защиты региона и союзнические отношения.
- Решение по передаче систем ПВО Украине требует внимательного обсуждения с целью обеспечения эффективной защиты территории в условиях конфликта.
Почему Польша отказывается передавать ЗРК Patriot Украине
Бывший глава Минобороны Польши отметил, что его страна остается одним из ключевых доноров в оказании военной помощи Украине.
Почему Польша отказывается закрыть часть неба над Украиной
По его словам, армия США разместила на территории Польши несколько батарей ЗРК Patriot, поэтому защита хотя бы одной системы ПВО может стать важной для Украины.
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