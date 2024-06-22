У Польщі назвали причину відмови передавати Україні ЗРК Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації

У Польщі назвали причину відмови передавати Україні ЗРК Patriot

ЗРК Patriot у Польщі
Джерело:  Еспресо

За словами ексміністра оборони Польщі Богдана Кліха, на озброєнні польської армії перебуває лише 2 установки ЗРК Patriot, тоді як армія США на території країни має кілька таких установок. 

Головні тези:

  • Польська армія має лише 2 установки ЗРК Patriot, тоді як армія США має кілька таких установок на території Польщі.
  • Польша залишається одним з ключових донорів у наданні військової допомоги Україні, проте не може віддати усі свої системи ППО через недостатню кількість батарей ЗРК Patriot.
  • Армія США розмістила декілька батарей ЗРК Patriot на території Польщі, що підкреслює важливість захисту України не лише самою Україною, але й союзниками з НАТО та Заходу.
  • Польща підтримує усі дії країн, які надають військову допомогу Україні та закликає інших союзників передати свої системи протиповітряної та протиракетної оборони.
  • Важливе рішення щодо передачі ЗРК Patriot Україні вимагає уважного розгляду всіх сторін з метою забезпечення найефективнішого захисту території країни в умовах загострення конфлікту на сході.

Чому Польща відмовляється передавати ЗРК Patriot Україні

Передовсім варто сказати, що польсько-українська військова співпраця має свою історію. Я сам відповідальний за частину цієї історії. Тоді, коли був віце-міністром оборони у 1999 - 2000 роках, і пізніше, коли став міністром оборони, вважаючи, що немає безпечної Польщі без незалежної України. І цю думку підтримує значна кількість польської політичної еліти. І від 1991 року вона неухильно реалізовується. А особливо зараз, під час війни, і першої війни, і другої війни Росії проти України, - пояснює Кліх.

Колишній глава Міноборони Польщі зазначив, що його країна залишається одним з ключових донорів у наданні військової допомоги Україні.

Чому Польща відмовляється закрити частину неба над Україною

Польща підтримує усі дії тих країн, які диспонують протиповітряними засобами, що спрямовані на потреби України. Ми самі поставили до України частину нашого протиповітряного озброєння, коли ще мали його більше на складах. Питання щодо польських Patriot - це хибне питання, тому що ми, на жаль, володіємо лише двома батареями Patriot. Ми не маємо їх більше. У зв’язку із цим ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо, - підкреслив Кліх.

За його словами, армія США розмістила на території Польщі кілька батарей ЗРК Patriot, тому захист хоча б однієї системи ППО може стати важливим для України. 

Повинні поставити свої системи протиповітряної та протиракетної оборони також ті, хто мають такі передові системи, я маю на увазі наших союзників з НАТО, із Заходу, - зазначив Кліх.

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