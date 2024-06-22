За словами ексміністра оборони Польщі Богдана Кліха, на озброєнні польської армії перебуває лише 2 установки ЗРК Patriot, тоді як армія США на території країни має кілька таких установок.
Головні тези:
- Польська армія має лише 2 установки ЗРК Patriot, тоді як армія США має кілька таких установок на території Польщі.
- Польша залишається одним з ключових донорів у наданні військової допомоги Україні, проте не може віддати усі свої системи ППО через недостатню кількість батарей ЗРК Patriot.
- Армія США розмістила декілька батарей ЗРК Patriot на території Польщі, що підкреслює важливість захисту України не лише самою Україною, але й союзниками з НАТО та Заходу.
- Польща підтримує усі дії країн, які надають військову допомогу Україні та закликає інших союзників передати свої системи протиповітряної та протиракетної оборони.
- Важливе рішення щодо передачі ЗРК Patriot Україні вимагає уважного розгляду всіх сторін з метою забезпечення найефективнішого захисту території країни в умовах загострення конфлікту на сході.
Чому Польща відмовляється передавати ЗРК Patriot Україні
Колишній глава Міноборони Польщі зазначив, що його країна залишається одним з ключових донорів у наданні військової допомоги Україні.
Чому Польща відмовляється закрити частину неба над Україною
За його словами, армія США розмістила на території Польщі кілька батарей ЗРК Patriot, тому захист хоча б однієї системи ППО може стати важливим для України.
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