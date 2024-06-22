Передовсім варто сказати, що польсько-українська військова співпраця має свою історію. Я сам відповідальний за частину цієї історії. Тоді, коли був віце-міністром оборони у 1999 - 2000 роках, і пізніше, коли став міністром оборони, вважаючи, що немає безпечної Польщі без незалежної України. І цю думку підтримує значна кількість польської політичної еліти. І від 1991 року вона неухильно реалізовується. А особливо зараз, під час війни, і першої війни, і другої війни Росії проти України, - пояснює Кліх.