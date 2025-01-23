В Польше планируют ограничить соцпомощь для украинцев
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше планируют ограничить соцпомощь для украинцев

Дональд Туск
Туск
Читати українською

Глава польского правительства Дональд Туск поддержал предложение кандидата в президенты от правящей Гражданской коалиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского о выплате соцпомощи на детей иностранцев по программе 800+ в случае, если их родители работают и платят налоги в Польше.

Главные тезисы

  • Планы ограничения соцпомощи для украинцев в Польше вызывают обсуждение и находят поддержку в правительстве.
  • Мэр Варшавы предлагает выплачивать социальную помощь только тем мигрантам, которые реально живут, работают и уплачивают налоги в стране.
  • Решение об ограничении социальных выплат может повлиять на украинцев, получающих пособие по программе 800+, и вызвать изменения в системе соцподдержки.

Украинцы в Польше могут потерять одну из социальных выплат

Об этом премьер-министр написал в четверг в сети X.

Предложение мэра Рафала Тшасковского выплачивать 800+ только тем мигрантам, в том числе реально живущим, работающим и уплачивающим налоги в нашей стране украинцам, срочно рассмотрит правительство. Я за это.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Ранее Тшасковский во время предвыборных выступлений несколько раз отмечал, что он выступает за то, чтобы социальную помощь по программе «800+» (ежемесячная выплата на всех детей в Польше до 18 лет из бюджета страны в размере примерно 200 долл.) не выплачивать семьям украинцев, которые не работают и не платят налоги в Польше.

Как сообщалось, по состоянию на сегодняшний день помощь на детей в Польше в возрасте до 18 лет по программе «800+» выплачивается всем семьям, в том числе и иностранцев, проживающих в Польше, без дополнительных условий.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, возможен второй — 1 июня. На сегодняшний день у Тшасковского самые высокие шансы стать президентом РП.

В Польше снова упрекают Зеленского и Украины

Глава Министерства обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш публично пожаловался, что украинцы забыли о помощи, которую передала Варшава Более того, он в этом обвиняет главу государства Владимира Зеленского.

По словам польского министра, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

Это важно в контексте слов президента Зеленского, где прозвучала нота, что Польша не делает все, что может.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия может лишить статуса защиты часть украинских беженцев
Германия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Венгрии будут действовать более жесткие требования к украинским беженцам
Венгрия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия лишила убежища 3 тыс украинских беженцев
Флаг Венгрии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?