В Польше планируют ограничить соцпомощь для украинцев

Глава польского правительства Дональд Туск поддержал предложение кандидата в президенты от правящей Гражданской коалиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского о выплате соцпомощи на детей иностранцев по программе 800+ в случае, если их родители работают и платят налоги в Польше.

Украинцы в Польше могут потерять одну из социальных выплат

Об этом премьер-министр написал в четверг в сети X.

Предложение мэра Рафала Тшасковского выплачивать 800+ только тем мигрантам, в том числе реально живущим, работающим и уплачивающим налоги в нашей стране украинцам, срочно рассмотрит правительство. Я за это. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2025

Ранее Тшасковский во время предвыборных выступлений несколько раз отмечал, что он выступает за то, чтобы социальную помощь по программе «800+» (ежемесячная выплата на всех детей в Польше до 18 лет из бюджета страны в размере примерно 200 долл.) не выплачивать семьям украинцев, которые не работают и не платят налоги в Польше.

Как сообщалось, по состоянию на сегодняшний день помощь на детей в Польше в возрасте до 18 лет по программе «800+» выплачивается всем семьям, в том числе и иностранцев, проживающих в Польше, без дополнительных условий.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, возможен второй — 1 июня. На сегодняшний день у Тшасковского самые высокие шансы стать президентом РП.

В Польше снова упрекают Зеленского и Украины

Глава Министерства обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш публично пожаловался, что украинцы забыли о помощи, которую передала Варшава Более того, он в этом обвиняет главу государства Владимира Зеленского.

По словам польского министра, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине". Поделиться

Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".