В Польше планируют ограничить соцпомощь для украинцев

Глава польского правительства Дональд Туск поддержал предложение кандидата в президенты от правящей Гражданской коалиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского о выплате соцпомощи на детей иностранцев по программе 800+ в случае, если их родители работают и платят налоги в Польше.
Главные тезисы
- Планы ограничения соцпомощи для украинцев в Польше вызывают обсуждение и находят поддержку в правительстве.
- Мэр Варшавы предлагает выплачивать социальную помощь только тем мигрантам, которые реально живут, работают и уплачивают налоги в стране.
- Решение об ограничении социальных выплат может повлиять на украинцев, получающих пособие по программе 800+, и вызвать изменения в системе соцподдержки.
Украинцы в Польше могут потерять одну из социальных выплат
Об этом премьер-министр написал в четверг в сети X.
Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2025
Ранее Тшасковский во время предвыборных выступлений несколько раз отмечал, что он выступает за то, чтобы социальную помощь по программе «800+» (ежемесячная выплата на всех детей в Польше до 18 лет из бюджета страны в размере примерно 200 долл.) не выплачивать семьям украинцев, которые не работают и не платят налоги в Польше.
Как сообщалось, по состоянию на сегодняшний день помощь на детей в Польше в возрасте до 18 лет по программе «800+» выплачивается всем семьям, в том числе и иностранцев, проживающих в Польше, без дополнительных условий.
Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, возможен второй — 1 июня. На сегодняшний день у Тшасковского самые высокие шансы стать президентом РП.
В Польше снова упрекают Зеленского и Украины
Глава Министерства обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш публично пожаловался, что украинцы забыли о помощи, которую передала Варшава Более того, он в этом обвиняет главу государства Владимира Зеленского.
Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".
Это важно в контексте слов президента Зеленского, где прозвучала нота, что Польша не делает все, что может.
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