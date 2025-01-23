У Польщі планують обмежити соцдопомогу для українців

Глава польського уряду Дональд Туск підтримав пропозицію кандидата у президенти від правлячої Громадянської коаліції, мера Варшави Рафала Тшасковського про виплату соцдопомоги на дітей іноземців за програмою «800+» у випадку, якщо їхні батьки працюють і платять податки в Польщі.

Українці у Польщі можуть втратити одну з соціальних виплат

Про це прем’єр-міністр написав у четвер в мережі X.

Пропозицію мера Рафала Тшасковського виплачувати 800+ лише тим мігрантам, у тому числі українцям, які реально живуть, працюють і сплачують податки в нашій країні, терміново розгляне уряд. Я — за це. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2025

Раніше Тшасковський під час передвиборчих виступів декілька разів наголошував, що він виступає за те, щоб соціальну допомогу за програмою «800+» (щомісячна виплата на усіх дітей в Польщі до 18 років з бюджету країни у розмірі приблизно 200 дол) не виплачувати сім’ям українців, які не працюють і не платять податків в Польщі.

Як повідомлялося, станом на сьогодні допомога на дітей в Польщі віком до 18 років за програмою «800+» виплачується усім сім’ям, зокрема й іноземців, які проживають в Польщі, без жодних додаткових умов.

Перший тур президентських виборів в Польщі відбудеться 18 травня, можливий другий — 1 червня. Станом на сьогодні Тшасковський має найвищі шанси стати президентом РП.

У Польщі знову дорікають Зеленському та Україні

Очільник Міністерства оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш публічно поскаржився, що українці забули про допомогу, що передала Варшава. Ба більше, він у цьому звинувачує главу держави Володимира Зеленського.

За словами польського міністра, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні". Поширити

Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".