У Польщі планують обмежити соцдопомогу для українців

Глава польського уряду Дональд Туск підтримав пропозицію кандидата у президенти від правлячої Громадянської коаліції, мера Варшави Рафала Тшасковського про виплату соцдопомоги на дітей іноземців за програмою «800+» у випадку, якщо їхні батьки працюють і платять податки в Польщі.
Головні тези:
- Польський уряд викладає плани обмежити соцдопомогу для українців, які не працюють і не платять податки в країні.
- Мера Варшави Рафала Тшасковського підтримав пропозицію виплачувати соцдопомогу лише мігрантам, що реально живуть та працюють в Польщі.
- Рішення про обмеження соціальних виплат може вплинути на українських мігрантів, що отримують допомогу за програмою «800+».
Українці у Польщі можуть втратити одну з соціальних виплат
Про це прем’єр-міністр написав у четвер в мережі X.
Propozycja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2025
Раніше Тшасковський під час передвиборчих виступів декілька разів наголошував, що він виступає за те, щоб соціальну допомогу за програмою «800+» (щомісячна виплата на усіх дітей в Польщі до 18 років з бюджету країни у розмірі приблизно 200 дол) не виплачувати сім’ям українців, які не працюють і не платять податків в Польщі.
Як повідомлялося, станом на сьогодні допомога на дітей в Польщі віком до 18 років за програмою «800+» виплачується усім сім’ям, зокрема й іноземців, які проживають в Польщі, без жодних додаткових умов.
Перший тур президентських виборів в Польщі відбудеться 18 травня, можливий другий — 1 червня. Станом на сьогодні Тшасковський має найвищі шанси стати президентом РП.
У Польщі знову дорікають Зеленському та Україні
Очільник Міністерства оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш публічно поскаржився, що українці забули про допомогу, що передала Варшава. Ба більше, він у цьому звинувачує главу держави Володимира Зеленського.
Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".
Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може.
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