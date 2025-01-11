Еврокомиссия планирует со вторника 14 января начать проведение консультаций со странами ЕС по формированию 16-ти пакета санкций против России за преступную вооруженную агрессию против Украины.

Что известно о новом пакете санкций ЕС против России

Председательствующая в настоящее время в ЕС Польша требует окончательного принятия нового пакета антироссийских санкций на третью годовщину преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину 24 февраля.

В рамках консультаций Еврокомиссии с представителями государств-членов послы стран будут излагать собственные предложения по пунктам следующего пакета санкций.

Только после оглашения всех предложений Еврокомиссия представит собственное видение содержания следующего санкционного пакета, которое должны будут одобрить все государства-члены.

Еврокомиссия

Отмечается, что ожидаются непростые переговоры, поскольку последний пакет санкций против России, принятый в декабре прошлого года из-за противодействия Венгрии, оказался очень слабым.

Собеседники издания отмечают, что в этот раз также ожидается противодействие, и не только со стороны Венгрии, но вероятно и со стороны Словакии.

Другие страны ЕС все чаще испытывают проблемы с введением дальнейших санкций, поскольку они могут сильно ударить по их обществам. У дипломатов ЕС сложилось впечатление, что в принятии решений по санкциям достигнут определенный потолок. Поэтому ЕС также рассматривает ограничения, которые имели бы такой же эффект, как санкции, но не требовали бы единодушия, например повышения пошлин на некоторые агропродовольственные товары из России и Беларуси, — отмечается в материале. Поделиться

Какими могут быть следующие санкции ЕС против России

Польша вместе с группой скандинавских и балтийских стран уже представила свои предложения по 16-му пакету санкций. В частности, эта группа потребовала ударить по российской энергетике путем введения запрета на импорт российского газа и сжиженного газа.

Эти страны также хотят распространить санкции на российский теневой флот, то есть старые полуразрушенные корабли, которые нелегально транспортируют российскую нефть.