Єврокомісія планує з вівторка 14 січня розпочати проведення консультацій з країнами ЄС щодо формування 16 пакету санкцій проти Росії за злочинну збройну агресію проти України.
Головні тези:
- Польща вимагає пришвидшити ухвалення нового пакету санкцій ЄС проти РФ до третьої річниці злочинного вторгнення Росії в Україну.
- Єврокомісія розглядає варіанти нових обмежень, які мали б схожий ефект на санкції, але не вимагали б одностайності країн-членів ЄС.
- Польща та інші країни висунули пропозиції щодо 16-го пакету санкцій, включаючи заборону на імпорт російського газу та обмеження на російський тіньовий флот.
Що відомо про новий пакет санкцій ЄС проти Росії
Головуюча наразі у ЄС Польща вимагає остаточного ухвалення нового пакета антиросійських санкцій на третю річницю злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну 24 лютого.
У рамках консультацій Єврокомісії з представниками держав-членів посли країн викладатимуть власні пропозиції щодо пунктів наступного пакета санкцій.
Лише після оголошення всіх пропозицій Єврокомісія представить власне бачення вмісту наступного санкційного пакета, який повинні будуть схвалити всі держави члени.
Зазначається, що очікуються непрості переговори, оскільки останній пакет санкцій проти Росії, ухвалений у грудні минулого року, через протидію Угорщини виявився дуже слабким.
Співрозмовники видання зазначають, що цього разу також очікується протидія, і не тільки з боку Угорщини, а йомовірно і з боку Словаччини.
Якими можуть бути наступні санкції ЄС проти Росії
Польща разом із групою скандинавських і балтійських країн уже представила свої пропозиції щодо 16-го пакету санкцій. Зокрема, ця група вимагала вдарити по російській енергетиці шляхом запровадження заборони на імпорт російського газу та зрідженого газу.
Ці країни також хочуть поширити санкції на російський тіньовий флот, тобто старі, напівзруйновані кораблі, які нелегально транспортують російську нафту.
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