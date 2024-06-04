В Польше пророссийский депутат снял флаг Украины с кургана Костюшко
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В Польше пророссийский депутат снял флаг Украины с кургана Костюшко

В Польше пророссийский депутат снял флаг Украины с кургана Костюшко
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Источник:  Rzeczpospolita

В Польше скандальный депутат-украинофоб от ультраправой партии «Конфедерация» Гжегож Браун снял флаг Украины на одном из мачт на кургане Костюшко в Кракове.

Главные тезисы

  • Пророссийский депутат из ультраправой партии в Польше снял флаг Украины с кургана Костюшко и передав его в консульство Украины, вызвав негодование общественности.
  • Украинизация Польши и пропаганда пророссийских идей вызывают напряженность в отношениях между двумя странами, подтверждая сложность политической ситуации.
  • Действия депутата подчеркнули его украинофобские взгляды и пророссийские убеждения, что привело к обострению отношений и напряженности в обществе.
  • Пророссийский депутат ранее выступал против украинских символов в польском публичном пространстве и неоднократно выражал свои антиукраинские взгляды, цитируемые российскими СМИ.
  • События вокруг флага на кургане Костюшко свидетельствуют о сложности и напряженности отношений между Украиной и Польшей, подчеркивая важность дипломатических разговоров и уважения к суверенитету государств.

Пророссийский депутат решил передать флаг в консульство Украины в Кракове

Браун является кандидатом от Конфедерации на выборах в Европарламент.

Он отметил, что флаг висел в «неправильном месте», поэтому передаст его в консульство в Кракове.

Сообщение, отмеченное хештегами #StopUkrainizacjiPolski («Остановите украинизацию Польши»), #ŻebyPolskaByłaPolska («Чтобы Польша была Польшей»), сопровождается видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.

Украинский флаг был вывешен на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Решение об этом единогласно принял 4 апреля 2022 Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он выступает символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, которых несправедливо встретила беда войны, – говорилось в заявлении комитета.

Польский депутат Гжегож Браун известен пророссийскими взглядами

Браун прибегает к скандальным, в частности, украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве, не впервые.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании и заявил, что «недостойно», чтобы он висел в месте, принадлежащем его хозяевам.

Кроме того, депутат Браун известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ.

Он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

В марте этого года антиукраинская партия Конфедерация, члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, оказалась на третьем месте электоральных симпатий в Польше.

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