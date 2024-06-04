В Польше скандальный депутат-украинофоб от ультраправой партии «Конфедерация» Гжегож Браун снял флаг Украины на одном из мачт на кургане Костюшко в Кракове.
Главные тезисы
- Пророссийский депутат из ультраправой партии в Польше снял флаг Украины с кургана Костюшко и передав его в консульство Украины, вызвав негодование общественности.
- Украинизация Польши и пропаганда пророссийских идей вызывают напряженность в отношениях между двумя странами, подтверждая сложность политической ситуации.
- Действия депутата подчеркнули его украинофобские взгляды и пророссийские убеждения, что привело к обострению отношений и напряженности в обществе.
- Пророссийский депутат ранее выступал против украинских символов в польском публичном пространстве и неоднократно выражал свои антиукраинские взгляды, цитируемые российскими СМИ.
- События вокруг флага на кургане Костюшко свидетельствуют о сложности и напряженности отношений между Украиной и Польшей, подчеркивая важность дипломатических разговоров и уважения к суверенитету государств.
Пророссийский депутат решил передать флаг в консульство Украины в Кракове
Браун является кандидатом от Конфедерации на выборах в Европарламент.
Он отметил, что флаг висел в «неправильном месте», поэтому передаст его в консульство в Кракове.
Сообщение, отмеченное хештегами #StopUkrainizacjiPolski («Остановите украинизацию Польши»), #ŻebyPolskaByłaPolska («Чтобы Польша была Польшей»), сопровождается видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.
Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024
Украинский флаг был вывешен на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Решение об этом единогласно принял 4 апреля 2022 Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.
Польский депутат Гжегож Браун известен пророссийскими взглядами
Браун прибегает к скандальным, в частности, украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве, не впервые.
В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании и заявил, что «недостойно», чтобы он висел в месте, принадлежащем его хозяевам.
Кроме того, депутат Браун известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ.
Он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.
В марте этого года антиукраинская партия Конфедерация, члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, оказалась на третьем месте электоральных симпатий в Польше.
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