В Польше скандальный депутат-украинофоб от ультраправой партии «Конфедерация» Гжегож Браун снял флаг Украины на одном из мачт на кургане Костюшко в Кракове.

Пророссийский депутат решил передать флаг в консульство Украины в Кракове

Браун является кандидатом от Конфедерации на выборах в Европарламент.

Он отметил, что флаг висел в «неправильном месте», поэтому передаст его в консульство в Кракове.

Сообщение, отмеченное хештегами #StopUkrainizacjiPolski («Остановите украинизацию Польши»), #ŻebyPolskaByłaPolska («Чтобы Польша была Польшей»), сопровождается видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.

Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024

Украинский флаг был вывешен на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Решение об этом единогласно принял 4 апреля 2022 Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он выступает символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, которых несправедливо встретила беда войны, – говорилось в заявлении комитета. Поделиться

Польский депутат Гжегож Браун известен пророссийскими взглядами

Браун прибегает к скандальным, в частности, украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве, не впервые.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании и заявил, что «недостойно», чтобы он висел в месте, принадлежащем его хозяевам.

Кроме того, депутат Браун известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ.

Он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

В марте этого года антиукраинская партия Конфедерация, члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, оказалась на третьем месте электоральных симпатий в Польше.