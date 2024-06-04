У Польщі скандальний депутат–українофоб від ультраправої партії «Конфедерація» Гжегож Браун зняв прапор України на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.
Головні тези:
- Проросійський депутат Гжегож Браун зняв український прапор з кургану Костюшка у Кракові й передав його до консульства України.
- Дії Брауна викликали обурення громадськості та підкреслили його українофобські погляди.
- Знищення символіки України та пропаганда проросійських ідей у Польщі викликають напруженість у відносинах між країнами.
- Після початку повномасштабного російського вторгнення український прапор вивісили на кургані Костюшка як вираз солідарності з Україною.
- Події навколо прапора свідчать про складність політичної ситуації та взаємин між Україною та Польщею.
Проросійський депутат вирішив передати прапор до консульства України у Кракові
Браун є кандидатом від «Конфедерації» на виборах до Європарламенту.
Він зазначив, що прапор висів у «неправильному місці», тому він передасть його до консульства у Кракові.
Допис, позначений хештегами #StopUkrainizacjiPolski («Зупиніть українізацію Польщі»), #ŻebyPolskaByłaPolska («Щоб Польща була Польщею»), супроводжується відео, на якому видно, як прапор знімають з флагштока.
Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024
Український прапор вивісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. Рішення про це одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.
Польський депутат Гжегож Браун відомий проросійськими поглядами
Браун вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі, не вперше.
У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі та заявив, що «негідно», щоб він висів у місці, яке належить його господарям
Крім того, депутат Браун відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ.
Він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з рф, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.
У березні цього року антиукраїнська партія «Конфедерація», члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, опинилася на третьому місці електоральних симпатій у Польщі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-