У Польщі скандальний депутат–українофоб від ультраправої партії «Конфедерація» Гжегож Браун зняв прапор України на одній зі щогл на кургані Костюшка у Кракові.

Проросійський депутат вирішив передати прапор до консульства України у Кракові

Браун є кандидатом від «Конфедерації» на виборах до Європарламенту.

Він зазначив, що прапор висів у «неправильному місці», тому він передасть його до консульства у Кракові.

Допис, позначений хештегами #StopUkrainizacjiPolski («Зупиніть українізацію Польщі»), #ŻebyPolskaByłaPolska («Щоб Польща була Польщею»), супроводжується відео, на якому видно, як прапор знімають з флагштока.

Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024

Український прапор вивісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. Рішення про це одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.

У час російської агресії проти суверенної держави Україна тут не міг не майоріти прапор України. На нашому національному пам'ятнику він є символічним вираженням очевидної солідарності нас, поляків, з українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо зустріла біда війни, – йшлося у заяві комітету. Поширити

Польський депутат Гжегож Браун відомий проросійськими поглядами

Браун вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі, не вперше.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі та заявив, що «негідно», щоб він висів у місці, яке належить його господарям

Крім того, депутат Браун відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ.

Він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з рф, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

У березні цього року антиукраїнська партія «Конфедерація», члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, опинилася на третьому місці електоральних симпатій у Польщі.