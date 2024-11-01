В Польше впервые отреагировали на заявление Зеленского касательно МиГов
Категория
Политика
Дата публикации

В Польше впервые отреагировали на заявление Зеленского касательно МиГов

Сикорский
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Источник:  Polsat News

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который недавно напомнил Варшаве, что она до сих пор не передала Киеву истребители МиГ.

Главные тезисы

  • Польша предоставила Украине значительную помощь в течение войны и утверждает, что ее возможности ограничены.
  • Россия остается серьезной угрозой для Польши, и это влияет на решения Варшавы.
  • Польша не планирует самостоятельно сбивать российские ракеты над Украиной и ожидает поддержки от НАТО.

Сикорский объяснил позицию Польши

Глава польского МИД решил напомнить о масштабах помощи, которые его страна предоставила Киеву за более 2,5 лет войны.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Россия также остается крайне серьезной угрозой для Польши.

Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

По словам польского дипломата, на восточной границе стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, а также самолеты".

Мы стараемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно, — объяснил глава МИД.

Что конкретно говорил Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский недавно заявил, что в настоящее время Украине крайне необходимы истребители МиГ-29, однако Варшава до сих пор их не передала.

По словам украинского лидера, существует договоренность с НАТО, предусматривающая появление в Польше миссии по патрулированию воздушного пространства по примеру стран Балтии.

Мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, то есть как у наших балтийских друзей, у которых нет своих самолетов, а у них такая миссия. Мы договорились об этом, но после этого передала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась ли другая причина? Да, — заявил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что Польша не хочет помогать сбивать российские ракеты над западной частью Украины.

Официальная Варшава утверждает, что не готова заниматься этим самостоятельно без поддержки НАТО.

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