У Польщі вперше відреагували на заяву Зеленського щодо МіГів

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відповів українському лідеру Володимиру Зеленському, який нещодавно нагадав, що Варшава досі не передала Києву винищувачі МіГ.

Сікорський пояснив позицію Польщі

Очільник польського МЗС вирішив нагадати про масштаби допомоги, які його країна надала Києву протягом понад 2,5 років війни.

Окрім того, він звернув увагу на те, що Росія також залишається вкрай серйозною загрозою для Польщі.

Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

За словами польського дипломата, через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує Росія, і не все можливо, — пояснив глава МЗС. Поширити

Що конкретно говорив Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський нещодавно заявив, що наразі Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, проте Варшава досі їх не передала.

За словами українського лідера, існує домовленість з НАТО, яка передбачає появу у Польщі місії з патрулювання повітряного простору за прикладом країн Балтії.

Ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у наших балтійських друзів, які не мають своїх літаків, а мають таку місію. Ми домовилися про це, але після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так, — заявив Зеленський. Поширити

Окрім того, президент зазначив, що Польща не хоче допомагати збивати російські ракети над західною частиною України.