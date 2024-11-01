У Польщі вперше відреагували на заяву Зеленського щодо МіГів

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відповів українському лідеру Володимиру Зеленському, який нещодавно нагадав, що Варшава досі не передала Києву винищувачі МіГ.
Головні тези:
- Польща надала Україні значну допомогу протягом війни й стверджує, що її можливості наразі обмежені.
- Росія залишається серйозною загрозою для Польщі, що впливає на рішення Варшави.
- Польща не планує самостійно збивати російські ракети над Україною і очікує підтримки від НАТО.
Сікорський пояснив позицію Польщі
Очільник польського МЗС вирішив нагадати про масштаби допомоги, які його країна надала Києву протягом понад 2,5 років війни.
Окрім того, він звернув увагу на те, що Росія також залишається вкрай серйозною загрозою для Польщі.
За словами польського дипломата, через східний кордон стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".
Що конкретно говорив Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський нещодавно заявив, що наразі Україні вкрай необхідні винищувачі МіГ-29, проте Варшава досі їх не передала.
За словами українського лідера, існує домовленість з НАТО, яка передбачає появу у Польщі місії з патрулювання повітряного простору за прикладом країн Балтії.
Окрім того, президент зазначив, що Польща не хоче допомагати збивати російські ракети над західною частиною України.
Офіційна Варшава стверджує, що не готова займатися цим самостійно — без підтримки НАТО.
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