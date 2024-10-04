В Польше выдвинули Украине новый ультиматум касательно вступления в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

В Польше выдвинули Украине новый ультиматум касательно вступления в ЕС

Владислав Косиняк-Камыш
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Источник:  Wirtualna Polska

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил, что будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Главные тезисы

  • Глава Минобороны Польши выдвинул свое условие для вступления Украины в ЕС.
  • С его позицией не согласен президент Польши Анджей Дуда.
  • Владислав Косиняк-Камиш утверждает, что условия вступления в ЕС должны включать историческую правду, примирение с прошлым и уважение к другим.

У Украины будет еще больше препятствий на пути к ЕС

Журналисты попросили министра рассказать, какие сейчас политические отношения между Варшавой и Киевом.

По его словам, "вопрос военной помощи — это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".

Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента Дуды другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не согласен, если она не решит вопрос Волыни.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Глава Минобороны Польши

Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия будет против до тех пор, пока Украина не выполнит его требование.

Для этого нужно выполнить определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, истории, — добавил Владислав Косиняк-Камиш.

Глава Минобороны Польши ответил на упреки президента страны

Владислав Косиняк-Камиш также отреагировал на недавнее заявление польского лидера Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

По словам министра, он не согласен с такими обвинениями.

Фундаментальным принципом является установление условий вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?, — поинтересовался он.

Не забыл польский министр вспомнить слова бывшего главы МИД Украины.

История не для историков, как сказал министр Кулеба, это самая плохая формулировка, которую можно использовать, — пожаловался Косиняк-Камыш.

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