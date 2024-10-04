В Польше выдвинули Украине новый ультиматум касательно вступления в ЕС

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил, что будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
Главные тезисы
- Глава Минобороны Польши выдвинул свое условие для вступления Украины в ЕС.
- С его позицией не согласен президент Польши Анджей Дуда.
- Владислав Косиняк-Камиш утверждает, что условия вступления в ЕС должны включать историческую правду, примирение с прошлым и уважение к другим.
У Украины будет еще больше препятствий на пути к ЕС
Журналисты попросили министра рассказать, какие сейчас политические отношения между Варшавой и Киевом.
По его словам, "вопрос военной помощи — это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".
Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия будет против до тех пор, пока Украина не выполнит его требование.
Глава Минобороны Польши ответил на упреки президента страны
Владислав Косиняк-Камиш также отреагировал на недавнее заявление польского лидера Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".
По словам министра, он не согласен с такими обвинениями.
Не забыл польский министр вспомнить слова бывшего главы МИД Украины.
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