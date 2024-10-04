У Польщі висунули Україні новий ультиматум щодо вступу в ЄС

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно підтвердив, що буде блокувати вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
Головні тези:
- Глава Міноборони Польщі висунув свою умову щодо вступу України до ЄС.
- З його позицією незгодний президент Польщі Анджей Дуда.
- Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що умови для вступу до ЄС мають включати історичну правду, примирення з минулим та повагу до інших.
В України буде ще більше перепон на шляху до ЄС
Журналісти попросили міністра розповісти, якими наразі є політичні відносини між Варшавою та Києвом.
За його словами, "питання військової допомоги — це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".
Глава польського оборонного відомства наголосив, навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти доти, доки Україна не виконає його вимогу.
Глава Міноборони Польщі відповів на докори президента країни
Владислав Косіняк-Камиш також відреагував на нещодавню заяву польского лідера Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".
За словами міністра, він не погоджується з такими звинуваченнями.
Не забув польський міністр згадати про слова колишнього глави МЗС України.
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