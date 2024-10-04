У Польщі висунули Україні новий ультиматум щодо вступу в ЄС

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно підтвердив, що буде блокувати вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

В України буде ще більше перепон на шляху до ЄС

Журналісти попросили міністра розповісти, якими наразі є політичні відносини між Варшавою та Києвом.

За його словами, "питання військової допомоги — це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".

Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині. Владислав Косіняк-Камиш Глава Міноборони Польщі

Глава польського оборонного відомства наголосив, навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти доти, доки Україна не виконає його вимогу.

Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії, — додав Владислав Косіняк-Камиш. Поширити

Глава Міноборони Польщі відповів на докори президента країни

Владислав Косіняк-Камиш також відреагував на нещодавню заяву польского лідера Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

За словами міністра, він не погоджується з такими звинуваченнями.

Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", — поцікавився він. Поширити

Не забув польський міністр згадати про слова колишнього глави МЗС України.