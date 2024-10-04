У Польщі висунули Україні новий ультиматум щодо вступу в ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

У Польщі висунули Україні новий ультиматум щодо вступу в ЄС

Владислав Косіняк-Камиш
Джерело:  Wirtualna Polska

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно підтвердив, що буде блокувати вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

Головні тези:

  • Глава Міноборони Польщі висунув свою умову щодо вступу України до ЄС.
  • З його позицією незгодний президент Польщі Анджей Дуда.
  • Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що умови для вступу до ЄС мають включати історичну правду, примирення з минулим та повагу до інших.

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Журналісти попросили міністра розповісти, якими наразі є політичні відносини між Варшавою та Києвом.

За його словами, "питання військової допомоги — це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".

Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі

Глава польського оборонного відомства наголосив, навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти доти, доки Україна не виконає його вимогу.

Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії, — додав Владислав Косіняк-Камиш.

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Владислав Косіняк-Камиш також відреагував на нещодавню заяву польского лідера Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна".

За словами міністра, він не погоджується з такими звинуваченнями.

Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", — поцікавився він.

Не забув польський міністр згадати про слова колишнього глави МЗС України.

Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати, — поскаржився Косіняк-Камиш.

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