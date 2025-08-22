В Польше завершают строительство полигона для тренировок ВСУ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 1 сентября будет завершено строительство нового тренировочного полигона для польских и украинских военных.
Главные тезисы
- Строительство нового тренировочного полигона для военных в Польше завершается совместными усилиями Польши и Норвегии.
- Партнерство с Норвегией в области вооружения и подготовки способствует улучшению результатов подготовки украинских военных.
- Польша и Норвегия также работают над проектом “Северная бригада”, где предусмотрено вооружение бригад Вооруженных сил Украины современными средствами и технологическими решениями.
Польша и Норвегия построили полигон для ВСУ
По словам Косиняка Камыша, это миссия, которую в рамках НАТО норвежцы решили выполнять в партнерстве с Польшей.
В частности, министр сообщил, что 14 июля началось строительство большого лагеря — тренировочного полигона.
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Dzisiaj jesteśmy na poligonie, na którym budujemy wielki obóz szkoleniowy — miejsce do szkolenia wojsk polskich, ale też wojsk ukraińskich. To jest ta misja, którą w ramach NATO Norwegowie zdecydowali się zrealizować w partnerstwie z Polską. To… pic.twitter.com/ov3AEVeMZH— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 22, 2025
В прошлом году Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада".
В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагалось подготовить и вооружить по украинскому батальону.
В апреле этого года стало известно, что Норвегия поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-