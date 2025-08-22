В Польше завершают строительство полигона для тренировок ВСУ
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 1 сентября будет завершено строительство нового тренировочного полигона для польских и украинских военных.

Главные тезисы

  • Строительство нового тренировочного полигона для военных в Польше завершается совместными усилиями Польши и Норвегии.
  • Партнерство с Норвегией в области вооружения и подготовки способствует улучшению результатов подготовки украинских военных.
  • Польша и Норвегия также работают над проектом “Северная бригада”, где предусмотрено вооружение бригад Вооруженных сил Украины современными средствами и технологическими решениями.

Польша и Норвегия построили полигон для ВСУ

По словам Косиняка Камыша, это миссия, которую в рамках НАТО норвежцы решили выполнять в партнерстве с Польшей.

Это тоже наша философия — мы хотим помочь Украине на территории Республики. Это партнерство с Норвегией дает положительные результаты.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Министр обороны Польши

В частности, министр сообщил, что 14 июля началось строительство большого лагеря — тренировочного полигона.

Работы уже продвигаются, 1 сентября этого года все будет завершено, и здесь, на территории Республики, начнется первый курс подготовки украинских военных. Не первый вообще, конечно, поскольку учения уже продолжаются многие месяцы, но первый в этом лагере — построенном вместе с нашими норвежскими союзниками.

В прошлом году Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада".

В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагалось подготовить и вооружить по украинскому батальону.

В апреле этого года стало известно, что Норвегия поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.

