У Польщі завершують будівництво полігону для тренувань ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації

У Польщі завершують будівництво полігону для тренувань ЗСУ

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 1 вересня буде завершене будівництво нового тренувального полігону для польських і українських військових.

Головні тези:

  • Будівництво нового тренувального полігону для військових у Польщі набирає обертів.
  • Польща та Норвегія спільно виконують місію підготовки українських військових в рамках НАТО.
  • Партнерство з Норвегією дозволяє надавати позитивні результати в озброєнні та підготовці українських військових.

Польща і Норвегія побудували полігон для ЗСУ

За словами Косіняка-Камиша, це місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили виконувати у партнерстві з Польщею.

Це також наша філософія — ми хочемо допомогти Україні на території Республіки. Це партнерство з Норвегією дає позитивні результати.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі 

Зокрема міністр повідомив, що 14 липня розпочалося будівництво великого табору — тренувального полігону.

Роботи вже просуваються, 1 вересня цього року все буде завершено і тут, на території Республіки, розпочнеться перший курс підготовки українських військових. Не перший взагалі, звичайно, оскільки навчання вже тривають багато місяців, але перший в цьому таборі — побудованому разом з нашими норвезькими союзниками.

Торік Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада".

В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонували підготувати та озброїти по українському батальйону.

У квітні цього року стало відомо, що Норвегія допоможе озброїти бригади Збройних сил України сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Польща розставила всі крапки над "і"
Польща не змінила свого рішення
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща зафіксувала "підозрілі маневри" ще одного судна РФ
Росія може готувати нову диверсію
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща запланувала будівництво трьох оборонних заводів — вироблятимуть боєприпаси
снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?