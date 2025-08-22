У Польщі завершують будівництво полігону для тренувань ЗСУ

Роботи вже просуваються, 1 вересня цього року все буде завершено і тут, на території Республіки, розпочнеться перший курс підготовки українських військових. Не перший взагалі, звичайно, оскільки навчання вже тривають багато місяців, але перший в цьому таборі — побудованому разом з нашими норвезькими союзниками.