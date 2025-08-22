У Польщі завершують будівництво полігону для тренувань ЗСУ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 1 вересня буде завершене будівництво нового тренувального полігону для польських і українських військових.
Головні тези:
- Будівництво нового тренувального полігону для військових у Польщі набирає обертів.
- Польща та Норвегія спільно виконують місію підготовки українських військових в рамках НАТО.
- Партнерство з Норвегією дозволяє надавати позитивні результати в озброєнні та підготовці українських військових.
Польща і Норвегія побудували полігон для ЗСУ
За словами Косіняка-Камиша, це місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили виконувати у партнерстві з Польщею.
Зокрема міністр повідомив, що 14 липня розпочалося будівництво великого табору — тренувального полігону.
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Dzisiaj jesteśmy na poligonie, na którym budujemy wielki obóz szkoleniowy — miejsce do szkolenia wojsk polskich, ale też wojsk ukraińskich. To jest ta misja, którą w ramach NATO Norwegowie zdecydowali się zrealizować w partnerstwie z Polską. To… pic.twitter.com/ov3AEVeMZH— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 22, 2025
Торік Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада".
В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонували підготувати та озброїти по українському батальйону.
У квітні цього року стало відомо, що Норвегія допоможе озброїти бригади Збройних сил України сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями.
