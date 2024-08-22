В порту "Кавказ" Краснодарского края РФ пылает железнодорожный паром — видео

В порту "Кавказ" на Краснодарщине днем 22 августа возник пожар на железнодорожном пароме, нагруженном топливом. Российские пропагандистские СМИ и паблики говорят, что причиной чрезвычайной ситуации был удар украинской ракеты “Нептун”.
Главные тезисы
- На железнодорожном пароме в порту "Кавказ" возник пожар, медиа утверждают, что это следствие удара украинской ракеты "Нептун".
- Возможной причиной произошедшего россияне называют атаку ВСУ, однако есть предположения, что это могла быть ракета Storm Shadows.
- На фоне происшествия в порту "Кавказ" в оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, что связано с прекращением движения по Крымскому мосту и работой общественного транспорта.
После "прилета" пылает паром в российском порту "Кавказ" — видео
Российские издания цитируют оперштаб Кубани, который говорит, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы.
Указывается, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
По данным Telegram-каналов, от ракетной атаки пострадало судно "Конро Трейдер".
«Конро Трейдер» минимум с 2014 года переправляло горючее в временно оккупированный Крым.
Между тем, на видео в пабликах зафиксирован густой высокий дым и огонь.
Российские пропагандисты утверждают, что якобы Силы обороны Украины избивали ракетой "Нептун" из Одесщины по пришвартованному в порту судну. Остальные склоняются к мнению. что это была ракета Storm Shadows.
Что происходит в Крыму на фоне объявления тревоги
По информации Telegram-канала "Крымский ветер", на территории воинских частей преступной армии РФ в оккупированном Севастополе раздались сигналы воздушной тревоги.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также оккупанты остановили работу морского общественного транспорта в Севастополе.
"Крымский ветер" со ссылкой на источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали в паром "Акватрейдер", загруженный железнодорожными цистернами с топливом.
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