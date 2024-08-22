У порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ палає залізничний пором — відео

У порту "Кавказ" на Краснодарщині вдень 22 серпня виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом. Російські пропагандистські ЗМІ та пабліки кажуть, що причиною надзвичайної ситуації був удар української ракети “Нептун”.

Після “прильоту” палає пором у російському порту “Кавказ” — відео

Російські видання цитують оперштаб Кубані, який каже, що ЗСУ атакували залізничний пором із паливними цистернами в порту "Кавказ". На місці працюють екстрені та спеціальні служби.

Зазначається, що площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Telegram-каналів, від ракетної атаки постраждало судно «Конро Трейдер».

Пором “Конро Трейдер”

«Конро Трейдер» мінімум з 2014 року переправляло пальне до тимчасово окупованого Криму.

Тим часом на відео у пабліках зафіксовано густий високий дим і вогонь.

Російські пропагандисти стверджують, що нібито Сили оборони України били ракетою “Нептун” з Одещини по пришвартованому у порту судну. Інші схиляються до думки. що це була ракета Storm Shadows.

Пізніше у роспабліках з’явилося повідомлення про те, що пором затонув. На ньому було 30 цистерн з паливом та 5 членів екіпажу, про яких поки що нічого не відомо.

Що відбувається в Криму на тлі оголошення тривоги

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, на території військових частин злочинної армії РФ в окупованому Севастополі пролунали сигнали повітряної тривоги.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту в Севастополі.

"Кримський вітер" із посиланням на джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" влучили в пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.