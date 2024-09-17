В Приамурье РФ упал вертолет Robinson R66 вместе с экипажем

Вертолет Robinson R66 с экипажем на борту потерпел крушение в Зейском районе Приамурья РФ.
Главные тезисы
- В Приамурье РФ произошло крушение вертолета Robinson R66 с пилотом и двумя пассажирами на борту.
- Катастрофа произошла из-за незарегистрированного полета и сработавшего аварийного маяка, что привело к трагическим последствиям.
- Установлены факты нарушения правил эксплуатации воздушного судна, по данному случаю возбуждено уголовное дело.
В России в очередной раз упал вертолет
Как сообщают росСМИ, у вертолета сработал аварийный маяк во время незарегистрированного полета.
В региональном МЧС добавили, что пропавших ищут.
Впоследствии стало известно, что вертолет Robinson R66 разбился. Предварительно известно, что место крушения вертолета — тайга возле села Золотая Гора. Аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта вечером 16 сентября.
За нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено уголовное дело.
Robinson R66 Turbine — однотурбинный вертолет, спроектированный и выпускаемый американской компанией Robinson Helicopter Company. Пятиместный вертолет с отдельным грузовым (багажным) отсеком оснащен турбовальным двигателем Rolls-Royce RR300 (или Rolls-Royce RR250-С300/A1).
Под Москвой разбился самолет-амфибия "Алекс-251"
В Ружском районе Московской области днем 9 сентября упал самолет Ан-2, совершавший испытательный полет.
Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.
Борт поднимался в воздух сегодня трижды. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но самолет продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и упал в кукурузном поле у села Ватулино.
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