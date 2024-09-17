В Приамурье РФ упал вертолет Robinson R66 вместе с экипажем

Вертолет Robinson R66 с экипажем на борту потерпел крушение в Зейском районе Приамурья РФ.

В России в очередной раз упал вертолет

Как сообщают росСМИ, у вертолета сработал аварийный маяк во время незарегистрированного полета.

В региональном МЧС добавили, что пропавших ищут.

Впоследствии стало известно, что вертолет Robinson R66 разбился. Предварительно известно, что место крушения вертолета — тайга возле села Золотая Гора. Аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта вечером 16 сентября.

На борту находились пилот и два пассажира... пропавшие работают в ООО "Хергу" — одном из лидеров по добыче россыпного драгоценного металла в области. Сам борт принадлежал компании, — пишут росСМИ. Поделиться

За нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено уголовное дело.

Robinson R66 Turbine — однотурбинный вертолет, спроектированный и выпускаемый американской компанией Robinson Helicopter Company. Пятиместный вертолет с отдельным грузовым (багажным) отсеком оснащен турбовальным двигателем Rolls-Royce RR300 (или Rolls-Royce RR250-С300/A1).

Под Москвой разбился самолет-амфибия "Алекс-251"

В Ружском районе Московской области днем 9 сентября упал самолет Ан-2, совершавший испытательный полет.

Некоторые ресурсы пишут, что Ан-2 разбился из-за неполадок с мотором. Экипаж провел тестовый полет после продолжительного ремонта.

Борт поднимался в воздух сегодня трижды. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но самолет продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и упал в кукурузном поле у села Ватулино.