19 июля в стране-агрессорке РФ произошло очередное авиапроисшествие: на этот раз исчез вертолет Robinson R44II.

Исчезновение вертолета в России. Что известно

Согласно данным росСМИ, в настоящее время в российской Якутии продолжаются активные поиски вертолета Robinson R44II, пропавшего после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе.

Факт исчезновения авиасудна официально подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ.

Кроме того, указано, что на борту находятся пилот и три сотрудника ФСБ.

В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь, — рассказал один из инсайдеров. Поделиться

По его словам, члены Якутской региональной поисково-спасательной базы отправились на поиски из аэропорта Маган под Якутском.

Расстояние до сработавшего маяка около 440 километров. В поисках задействованы воздушные суда компании "Полярные авиалинии".

Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100

Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.

Согласно данным местных СМИ, авария произошла в районе Коломны.

"Суперджет" упал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессорки сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Что важно понимать, самолет был изготовлен 10 лет назад, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.