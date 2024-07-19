В России не могут найти вертолет с сотрудниками ФСБ
Категория
Мир
Дата публикации

В России не могут найти вертолет с сотрудниками ФСБ

В России не могут найти вертолет с сотрудниками ФСБ
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Источник:  online.ua

19 июля в стране-агрессорке РФ произошло очередное авиапроисшествие: на этот раз исчез вертолет Robinson R44II.

Главные тезисы

  • Продолжаются активные поиски вертолета Robinson R44II, пропавшего в Якутии с пилотом и тремя сотрудниками ФСБ.
  • Исчезновение авиасудна подтверждено официально в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ. 
  • Также самолет Sukhoi Superjet разбился в Подмосковье, погибли три члена экипажа. 

Исчезновение вертолета в России. Что известно

Согласно данным росСМИ, в настоящее время в российской Якутии продолжаются активные поиски вертолета Robinson R44II, пропавшего после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе.

Факт исчезновения авиасудна официально подтвердили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ.

Кроме того, указано, что на борту находятся пилот и три сотрудника ФСБ.

В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь, — рассказал один из инсайдеров.

По его словам, члены Якутской региональной поисково-спасательной базы отправились на поиски из аэропорта Маган под Якутском.

Расстояние до сработавшего маяка около 440 километров. В поисках задействованы воздушные суда компании "Полярные авиалинии".

Под Москвой упал Sukhoi-Superjet-100

Днем 12 июля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet. Трем членам экипажа выжить не удалось.

Согласно данным местных СМИ, авария произошла в районе Коломны.

"Суперджет" упал во время тестового полета после планового ремонта. Оперативные службы страны-агрессорки сообщили о трех погибших и раненых, это предварительные данные.

Что важно понимать, самолет был изготовлен 10 лет назад, "Газпром" якобы являлся его единственным эксплуатантом.

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