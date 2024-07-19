У Росії не можуть знайти вертоліт зі співробітниками ФСБ

19 липня у країні-агресорці РФ трапилася чергова авіапригода: цього разу зник вертоліт Robinson R44II.

Зникнення вертольота у Росії. Що відомо

Згідно з даними росЗМІ, наразі в російській Якутії тривають активні пошуки вертольота Robinson R44II, який зник після спрацьовування аварійного маяка в Алданському районі.

Факт зникнення авіасудна уже офіційно підтвердили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі РФ.

Окрім того, наголошується, що на борту знаходяться пілот і три співробітники ФСБ.

У ніч на 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв'язок, — розповів один з інсайдерів. Поширити

За його словами, члени Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом.

Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. У пошуках задіяні повітряні судна компанії "Полярні авіалінії".

Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100

Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. Трьом членам екіпажу вижити не вдалося.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, авіатроща сталася у районі Коломни.

"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.

Що важливо розуміти, літак було виготовлено 10 років тому, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.