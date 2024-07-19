У Росії не можуть знайти вертоліт зі співробітниками ФСБ

19 липня у країні-агресорці РФ трапилася чергова авіапригода: цього разу зник вертоліт Robinson R44II.
Головні тези:
- У Росії тривають активні пошуки вертольота Robinson R44II, який зник у Якутії після спрацьовування аварійного маяка.
- На борту зниклого вертольота перебували пілот і три співробітники ФСБ, що посилює напругу навколо ситуації.
- Також нещодавно у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet з трьома членами екіпажу.
Зникнення вертольота у Росії. Що відомо
Згідно з даними росЗМІ, наразі в російській Якутії тривають активні пошуки вертольота Robinson R44II, який зник після спрацьовування аварійного маяка в Алданському районі.
Факт зникнення авіасудна уже офіційно підтвердили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі РФ.
Окрім того, наголошується, що на борту знаходяться пілот і три співробітники ФСБ.
За його словами, члени Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом.
Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. У пошуках задіяні повітряні судна компанії "Полярні авіалінії".
Під Москвою впав Sukhoi-Superjet-100
Вдень 12 липня у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet. Трьом членам екіпажу вижити не вдалося.
Згідно з даними місцевих ЗМІ, авіатроща сталася у районі Коломни.
"Суперджет" упав під час тестового польоту після планового ремонту. Оперативні служби країни-агресора повідомили про трьох загиблих і поранених, це попередні дані.
Що важливо розуміти, літак було виготовлено 10 років тому, "Газпром" нібито був його єдиним експлуатантом.
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