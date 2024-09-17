У Приамур'ї РФ впав вертоліт Robinson R66 разом з екіпажем

Вертоліт Robinson R66 з екіпажем на борту зазнав аварії в Зейському районі Приамур'я РФ.

У Росії вкотре впав вертоліт

Як повідомляють росЗМІ, у вертольота спрацював аварійний маяк під час незареєстрованого польоту.

У регіональному МНС додали, що зниклих шукають.

Згодом стало відомо, що вертоліт Robinson R66 розбився. Попередньо відомо, що місце аварії вертольота — тайга біля села Золота Гора. Аварійний маяк борту спрацював за 35 кілометрів від населеного пункту ввечері 16 вересня.

На борту перебували пілот і два пасажири... зниклі працюють у ТОВ «Хергу» — одному з лідерів із видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Сам борт належав компанії, — пишуть росЗМІ. Поширити

За порушення правил руху та експлуатації повітряного судна порушено кримінальну справу.

Robinson R66 Turbine — однотурбінний вертоліт, спроектований і випускається американською компанією Robinson Helicopter Company. П'ятимісний вертоліт з окремим вантажним (багажним) відсіком, оснащений турбувальним двигуном Rolls-Royce RR300 (або Rolls-Royce RR250-С300/A1).

Під Москвою розбився літак-амфібія "Алекс-251

У Рузькому районі Московської області вдень 9 вересня впав літак Ан-2, що проводив випробувальний політ.

Деякі ресурси пишуть, що Ан-2 розбився через неполадки з мотором. Екіпаж провів тестовий політ після тривалого ремонту.

Борт підіймався у повітря сьогодні тричі. Перші два зльоти пройшли нормально — літак літав по колу. Під час третього зльоту "чхнув" мотор, але літак продовжив рух. Після цього борт почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяному полі біля села Ватуліне.