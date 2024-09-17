У Приамур'ї РФ впав вертоліт Robinson R66 разом з екіпажем

Вертоліт Robinson R66 з екіпажем на борту зазнав аварії в Зейському районі Приамур'я РФ.
Головні тези:
- У результаті аварії вертоліта Robinson R66 у Приамур'ї РФ загинули члени екіпажу під час незареєстрованого польоту.
- Спрацювання аварійного маяка на вертольоті свідчить про катастрофу в тайзі біля села Золота Гора, інформацію про зниклих пасажирів встановлюють.
- Кримінальна справа порушена через порушення правил експлуатації повітряного судна.
- Robinson R66 Turbine та подібні літальні апарати виготовляються американською компанією Robinson Helicopter Company та використовуються у різних країнах світу.
У Росії вкотре впав вертоліт
Як повідомляють росЗМІ, у вертольота спрацював аварійний маяк під час незареєстрованого польоту.
У регіональному МНС додали, що зниклих шукають.
Згодом стало відомо, що вертоліт Robinson R66 розбився. Попередньо відомо, що місце аварії вертольота — тайга біля села Золота Гора. Аварійний маяк борту спрацював за 35 кілометрів від населеного пункту ввечері 16 вересня.
За порушення правил руху та експлуатації повітряного судна порушено кримінальну справу.
Robinson R66 Turbine — однотурбінний вертоліт, спроектований і випускається американською компанією Robinson Helicopter Company. П'ятимісний вертоліт з окремим вантажним (багажним) відсіком, оснащений турбувальним двигуном Rolls-Royce RR300 (або Rolls-Royce RR250-С300/A1).
Під Москвою розбився літак-амфібія "Алекс-251
У Рузькому районі Московської області вдень 9 вересня впав літак Ан-2, що проводив випробувальний політ.
Деякі ресурси пишуть, що Ан-2 розбився через неполадки з мотором. Екіпаж провів тестовий політ після тривалого ремонту.
Борт підіймався у повітря сьогодні тричі. Перші два зльоти пройшли нормально — літак літав по колу. Під час третього зльоту "чхнув" мотор, але літак продовжив рух. Після цього борт почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяному полі біля села Ватуліне.
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