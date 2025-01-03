В приложении Армия+ появится рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В приложении Армия+ появится рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ

Рустем Умеров
Армия+
Читати українською

У Украины появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.

Главные тезисы

  • В приложении Армия+ запустят рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ, что позволит анализировать результативность подразделений в реальном времени.
  • Интеграция отчетов в боевую систему DELTA обеспечит объективность данных по эффективности военных, техники и боеприпасов.
  • Анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов позволит оптимизировать производство и поставку вооружения.
  • Пилотный проект рейтинга в отдельных подразделениях готовит путь для масштабного внедрения системы во всех частях Сил обороны Украины.
  • Приложение Армия+ позволит не только оценить эффективность командиров, но и отслеживать утраты врага, а также оптимизировать снабжение эффективным вооружением.

Рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ обнародуют в "Армия+"

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, с января правительство поддержало постановление, согласно которому командиры будут представлять отчеты о поражении врага в Армия+.

Это можно будет сделать очень просто, через несколько минут. А главное — без бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины

Таким образом, как пояснила замминистра, будет создан большой единственный дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войск в целом.

Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и технику и боеприпасы. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, на первом этапе подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии получат возможность давать Генеральному штабу ежедневные отчеты о поражении врага через Армию+.

Отчеты будут синхронизированы между приложением и боевой системой DELTA, что обеспечит объективность и прозрачность данных.

Почему это важно?

  • Объективный учет подтвержденных утрат врага;

  • возможность постоянно отслеживать эффективность командиров и подразделений по четким критериям;

  • анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов на поле боя;

  • Оптимизация производства и снабжения наиболее эффективного вооружения.

В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях.

В случае успешного результата планируем распространить проект на все части Сил обороны, отметил Умеров.

Приложение Армия+: что известно

Применение Армия+ является аналогом применения Резерв+ только для военнослужащих.

В Украине Армия+ официально была запущена в августе прошлого года. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.

Приложение содержит оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг. По данным Минобороны, впоследствии в Армию+ интегрируют сервисы и для семей военных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина запустила приложение "Армия+" для военных. Как он будет работать
Владимир Зеленский
Украина запустила приложение "Армия+" для военных. Как он будет работать
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Приложение Армия+. За месяц военные ВСУ подали почти 90 тыс рапортов
Министерство обороны Украины
Армия+
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин автоматически продлил действующие брони от мобилизации — на какой срок
Министерство экономики Украины
Мобилизация

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?