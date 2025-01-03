В приложении Армия+ появится рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ

У Украины появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.
Главные тезисы
- В приложении Армия+ запустят рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ, что позволит анализировать результативность подразделений в реальном времени.
- Интеграция отчетов в боевую систему DELTA обеспечит объективность данных по эффективности военных, техники и боеприпасов.
- Анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов позволит оптимизировать производство и поставку вооружения.
- Пилотный проект рейтинга в отдельных подразделениях готовит путь для масштабного внедрения системы во всех частях Сил обороны Украины.
- Приложение Армия+ позволит не только оценить эффективность командиров, но и отслеживать утраты врага, а также оптимизировать снабжение эффективным вооружением.
Рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ обнародуют в "Армия+"
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, с января правительство поддержало постановление, согласно которому командиры будут представлять отчеты о поражении врага в Армия+.
Таким образом, как пояснила замминистра, будет создан большой единственный дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войск в целом.
Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и технику и боеприпасы. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь.
Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, на первом этапе подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии получат возможность давать Генеральному штабу ежедневные отчеты о поражении врага через Армию+.
Отчеты будут синхронизированы между приложением и боевой системой DELTA, что обеспечит объективность и прозрачность данных.
Почему это важно?
Объективный учет подтвержденных утрат врага;
возможность постоянно отслеживать эффективность командиров и подразделений по четким критериям;
анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов на поле боя;
Оптимизация производства и снабжения наиболее эффективного вооружения.
В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях.
Приложение Армия+: что известно
Применение Армия+ является аналогом применения Резерв+ только для военнослужащих.
В Украине Армия+ официально была запущена в августе прошлого года. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.
Приложение содержит оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг. По данным Минобороны, впоследствии в Армию+ интегрируют сервисы и для семей военных.
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