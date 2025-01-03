В приложении Армия+ появится рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ

У Украины появится цифровой рейтинг командиров. Он будет функционировать в приложении Армия+.

Рейтинг боевой эффективности командиров ВСУ обнародуют в "Армия+"

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, с января правительство поддержало постановление, согласно которому командиры будут представлять отчеты о поражении врага в Армия+.

Это можно будет сделать очень просто, через несколько минут. А главное — без бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генштаб. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины

Таким образом, как пояснила замминистра, будет создан большой единственный дашборд уничтожения врага, который поможет анализировать результативность подразделений и войск в целом.

Отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и технику и боеприпасы. А также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь.

Как рассказал министр обороны Рустем Умеров, на первом этапе подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии получат возможность давать Генеральному штабу ежедневные отчеты о поражении врага через Армию+.

Отчеты будут синхронизированы между приложением и боевой системой DELTA, что обеспечит объективность и прозрачность данных.

Почему это важно?

Объективный учет подтвержденных утрат врага;

возможность постоянно отслеживать эффективность командиров и подразделений по четким критериям;

анализ эффективности различных видов оружия и боеприпасов на поле боя;

Оптимизация производства и снабжения наиболее эффективного вооружения.

В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях.

В случае успешного результата планируем распространить проект на все части Сил обороны, отметил Умеров. Поделиться

Приложение Армия+: что известно

Применение Армия+ является аналогом применения Резерв+ только для военнослужащих.

В Украине Армия+ официально была запущена в августе прошлого года. Об официальном запуске работы приложения объявил президент Владимир Зеленский.

Приложение содержит оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг. По данным Минобороны, впоследствии в Армию+ интегрируют сервисы и для семей военных.