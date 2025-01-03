У застосунку Армія+ з'явиться рейтинг бойової ефективності командирів ЗСУ

В Україні з'явиться цифровий рейтинг командирів. Він функціонуватиме у застосунку Армія+.
Головні тези:
- Звіти про ураження ворога через додаток Армія+ дозволять в реальному часі аналізувати результативність підрозділів та війська загалом.
- Інтеграція звітів у бойову систему DELTA забезпечить об’єктивність та прозорість даних щодо ефективності військових, техніки та боєприпасів.
- Важливості проєкту полягає в аналізі ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою та в оптимізації виробництва та постачання озброєння.
- Пілотний проєкт впровадження рейтингу в окремих підрозділах готує шлях для масштабного запровадження системи в усіх частинах Сил оборони України.
Рейтинг бойової ефективності командирів ЗСУ оприлюднять в “Армія+”
За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, з січня уряд підтримав постанову, згідно з якою командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+.
Таким чином, як пояснила заступник міністра, буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.
Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.
Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, на першому етапі підрозділи Збройних сил та Нацгвардії отримають можливість надавати Генеральному штабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+.
Звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об’єктивність і прозорість даних.
Чому це важливо:
Об’єктивний облік підтверджених втрат ворога;
Можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;
Аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;
Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.
У межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах.
Додаток Армія+: що відомо
Застосунок Армія+ є аналогом застосунку Резерв+ тільки для військовослужбовців.
В Україні Армія+ офіційно запустили в серпні минулого року. Про офіційний запуск роботи застосунку оголосив президент Володимир Зеленський.
Застосунок містить оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг. За даними Міноборони, згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.
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