У застосунку Армія+ з'явиться рейтинг бойової ефективності командирів ЗСУ

В Україні з'явиться цифровий рейтинг командирів. Він функціонуватиме у застосунку Армія+.

Рейтинг бойової ефективності командирів ЗСУ оприлюднять в “Армія+”

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, з січня уряд підтримав постанову, згідно з якою командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+.

Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генштабу. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України

Таким чином, як пояснила заступник міністра, буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, на першому етапі підрозділи Збройних сил та Нацгвардії отримають можливість надавати Генеральному штабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+.

Звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об’єктивність і прозорість даних.

Чому це важливо:

Об’єктивний облік підтверджених втрат ворога;

Можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;

Аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;

Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

У межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах.

У разі успішного результату — плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони, — зазначив Умєров. Поширити

Додаток Армія+: що відомо

Застосунок Армія+ є аналогом застосунку Резерв+ тільки для військовослужбовців.

В Україні Армія+ офіційно запустили в серпні минулого року. Про офіційний запуск роботи застосунку оголосив президент Володимир Зеленський.

Застосунок містить оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг. За даними Міноборони, згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.