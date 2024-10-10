Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект по повышению налогов.
Главные тезисы
- Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект по повышению налогов, в частности, налога на прибыль для банков и финансовых учреждений.
- Изменения законопроекта направлены на увеличение поступлений в государственный бюджет для поддержки обороноспособности и социальных программ.
- Предусмотрено совершенствование модели определения размера авансовых взносов и изменение налогового периода с квартального на месячный.
- Законопроект поддержан парламентом и призван обеспечить финансовую устойчивость страны в условиях действия военного положения.
Что известно об изменениях в законопроект по повышению налогообложения в Украине
Как отмечает народный депутат Ярослав Железняк, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" (№11416-д) поддержали 247 парламентариев.
По его словам, размер военного сбора для военных был оставлен на уровне 1,5%.
Что предусматривает законопроект по увеличению налогов
В пояснительной записке к законопроекту говорится:
повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, а именно:
повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
установление военного сбора в размере 1% дохода для плательщиков единого налога третьей группы;
установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц (минимальная зарплата составляет 8 000 грн, следовательно, военный сбор составит 800 грн).
Кроме этого, законопроект предусматривает установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%.
Установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
Совершенствование предлагаемой модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим.
Изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и суммы удержанного налога, а также суммы начисленного единого взноса.
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