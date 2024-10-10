Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект по повышению налогов.

Что известно об изменениях в законопроект по повышению налогообложения в Украине

Как отмечает народный депутат Ярослав Железняк, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" (№11416-д) поддержали 247 парламентариев.

По его словам, размер военного сбора для военных был оставлен на уровне 1,5%.

Что предусматривает законопроект по увеличению налогов

В пояснительной записке к законопроекту говорится:

повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, а именно: