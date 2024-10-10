Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт щодо підвищення податків.
Головні тези:
- Ухвалено законопроєкт щодо збільшення податків в Україні.
- Банки оподатковуються податком на прибуток у розмірі 50%, а небанківські фінансові установи - у розмірі 25%.
- Запроваджено місячний податковий період для звітності фізичних осіб та упрощено визначення розміру авансових внесків.
- Загальна мета законопроєкту - збільшення надходжень до державного бюджету для підтримки обороноздатності та соціальних програм.
Що відомо про зміни до законопроєкту щодо підвищення оподаткування в Україні
Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№11416-д) підтримали 247 парламентарів.
За його словами, розмір військового збору для військових залишили на рівні 1,5%.
Що передбачає законопроєкт щодо збільшення податків
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться:
підвищення військового збору та розширення кола його платників на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, а саме:
підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;
встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць (мінімальна зарплата наразі складає 8 000 грн, отже, військовий збір складе 800 грн).
Окрім цього законопроєкт передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.
Встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
Вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.
Зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-