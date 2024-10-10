Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт щодо підвищення податків.

Що відомо про зміни до законопроєкту щодо підвищення оподаткування в Україні

Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№11416-д) підтримали 247 парламентарів.

За його словами, розмір військового збору для військових залишили на рівні 1,5%.

Що передбачає законопроєкт щодо збільшення податків

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться:

підвищення військового збору та розширення кола його платників на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, а саме: