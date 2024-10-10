У Раді схвалили підвищення податків
Категорія
Економіка
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У Раді схвалили підвищення податків

Верховна Рада
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Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт щодо підвищення податків. 

Головні тези:

  • Ухвалено законопроєкт щодо збільшення податків в Україні.
  • Банки оподатковуються податком на прибуток у розмірі 50%, а небанківські фінансові установи - у розмірі 25%.
  • Запроваджено місячний податковий період для звітності фізичних осіб та упрощено визначення розміру авансових внесків.
  • Загальна мета законопроєкту - збільшення надходжень до державного бюджету для підтримки обороноздатності та соціальних програм.

Що відомо про зміни до законопроєкту щодо підвищення оподаткування в Україні

Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№11416-д) підтримали 247 парламентарів.

За його словами, розмір військового збору для військових залишили на рівні 1,5%.

Що передбачає законопроєкт щодо збільшення податків

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться:

підвищення військового збору та розширення кола його платників на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, а саме:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

  • встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць (мінімальна зарплата наразі складає 8 000 грн, отже, військовий збір складе 800 грн).

  • Окрім цього законопроєкт передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.

  • Встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

  • Вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

  • Зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

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