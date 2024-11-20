В разрушенном российскими обстрелами Курахово осталось около 800 человек

В Курахово осталось 800 жителей, которые не желают эвакуироваться несмотря на жестокие обстрелы и разрушения в городе из-за агрессивных действий армии РФ. К 2022 году здесь проживало более 18 тыс. жителей.

В Курахово осталось 4% от довоенного населения

Около 2900 гражданских лиц остаются в Кураховской громаде. В частности, 800 в самом Курахово.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, в городе остается около 800 гражданских, не желающих эвакуироваться. Они запаслись продуктовыми наборами и медикаментами.

Они находятся в подвальных помещениях. Враг почти на 70 процентов разрушил город полностью. Вадим Филашкин Руководитель Донецкой ОВА

Также известно, что в Торецке остается 750 человек, а во Временном Яру — 304 человека. Этим людям сложно завозить гуманитарную помощь.

Он отметил, что в настоящее время в 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области нет ни электричества, ни газа, ни воды. Остальные территории области готовы к отопительному сезону.

Курахово после обстрела РФ

Ситуация на фронте в районе Курахово

Ситуация на фронте в районе Курахово на Донетчине в последнее время значительно усложнилась.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко ранее предполагал, что ВСУ могут вынуждены покинуть Курахово, но это станет результатом существенного истощения сил российской армии. Поделиться

В то же время, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что захват Курахового российскими войсками может произойти в ближайшее время — к инаугурации Дональда Трампа как президента США, а возможно, и раньше. По последним данным, город уже на 50-60% находится в окружении.