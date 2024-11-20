В разрушенном российскими обстрелами Курахово осталось около 800 человек

В Курахово осталось 800 жителей, которые не желают эвакуироваться несмотря на жестокие обстрелы и разрушения в городе из-за агрессивных действий армии РФ. К 2022 году здесь проживало более 18 тыс. жителей.
Главные тезисы
- В разрушенном российскими обстрелами городе Курахово осталось всего 800 жителей из более чем 18 тысяч до войны.
- Жители города отказываются от эвакуации, находясь в подвальных помещениях с продуктовыми запасами, несмотря на угрозу захвата российскими войсками.
- Ситуация на фронте в районе Курахово усложнилась, существует вероятность атаки на город до инаугурации президента США.
- В 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области отсутствуют электричество, газ и вода, что создает сложности для жителей и завозки гуманитарной помощи.
- Эксперты прогнозируют возможный захват Курахово российскими войсками в ближайшее время, что может усугубить уже критическую ситуацию в регионе.
В Курахово осталось 4% от довоенного населения
Около 2900 гражданских лиц остаются в Кураховской громаде. В частности, 800 в самом Курахово.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, в городе остается около 800 гражданских, не желающих эвакуироваться. Они запаслись продуктовыми наборами и медикаментами.
Также известно, что в Торецке остается 750 человек, а во Временном Яру — 304 человека. Этим людям сложно завозить гуманитарную помощь.
Он отметил, что в настоящее время в 106 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области нет ни электричества, ни газа, ни воды. Остальные территории области готовы к отопительному сезону.
Ситуация на фронте в районе Курахово
Ситуация на фронте в районе Курахово на Донетчине в последнее время значительно усложнилась.
В то же время, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что захват Курахового российскими войсками может произойти в ближайшее время — к инаугурации Дональда Трампа как президента США, а возможно, и раньше. По последним данным, город уже на 50-60% находится в окружении.
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