У зруйнованому російськими обстрілами Кураховому залишилося близько 800 людей

Наразі у Кураховому залишилося 800 жителів, які не бажають евакуюватися попри жорстокі обстріли та руйнації в місті через агресивні дії армії РФ. До 2022 року тут проживало понад 18 тис мешканців.
Головні тези:
- У Кураховому залишилось лише 800 жителів з понад 18 тисяч до війни. Це 4% від колишнього населення.
- Цивільні особи у місті відмовляються від евакуації, знаходячись у підвальних приміщеннях з продуктовими запасами.
- Ситуація на фронті в районі Курахового ускладнилася, існує загроза захоплення міста російськими військами.
- Військовий експерт прогнозує, що атака на Курахове може відбутися найближчим часом, можливо, до інавгурації президента США.
- Наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області відсутні електрика, газ та вода.
У Кураховому залишилося 4% від довоєнного населення
Майже 2900 цивільних осіб залишаються у Курахівській громаді. Зокрема — 800 у самому Кураховому.
Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, у місті лишається близько 800 цивільних, які не мають бажання евакуюватись. Вони запаслись продуктовими наборами та медикаментами.
Також відомо, що у Торецьку залишається 750 людей, а в Часовому Ярі — 304 людини. Цим людям складно завозити гуманітарну допомогу.
Він зауважив, що наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає на електрики, ні газу, ні води. Решта територій області готова до опалювального сезону.
Ситуація на фронті у районі Курахового
Ситуація на фронті в районі Курахового, що на Донеччині, останнім часом значно ускладнилася.
Водночас військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що захоплення Курахового російськими військами може відбутися найближчим часом — до інавгурації Дональда Трампа як президента США, а можливо, й раніше. За останніми даними, місто вже на 50-60% перебуває в оточенні.
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