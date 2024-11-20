У зруйнованому російськими обстрілами Кураховому залишилося близько 800 людей

Наразі у Кураховому залишилося 800 жителів, які не бажають евакуюватися попри жорстокі обстріли та руйнації в місті через агресивні дії армії РФ. До 2022 року тут проживало понад 18 тис мешканців.

У Кураховому залишилося 4% від довоєнного населення

Майже 2900 цивільних осіб залишаються у Курахівській громаді. Зокрема — 800 у самому Кураховому.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, у місті лишається близько 800 цивільних, які не мають бажання евакуюватись. Вони запаслись продуктовими наборами та медикаментами.

Вони знаходяться у підвальних приміщеннях. Ворог майже на 70 відсотків зруйнував місто повністю. Вадим Філашкін Керівник Донецької ОВА

Також відомо, що у Торецьку залишається 750 людей, а в Часовому Ярі — 304 людини. Цим людям складно завозити гуманітарну допомогу.

Він зауважив, що наразі у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області немає на електрики, ні газу, ні води. Решта територій області готова до опалювального сезону.

Курахове після обстрілу РФ

Ситуація на фронті у районі Курахового

Ситуація на фронті в районі Курахового, що на Донеччині, останнім часом значно ускладнилася.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко раніше припускав, що ЗСУ можуть змушені залишити Курахове, але це стане результатом суттєвого виснаження сил російської армії. Поширити

Водночас військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що захоплення Курахового російськими військами може відбутися найближчим часом — до інавгурації Дональда Трампа як президента США, а можливо, й раніше. За останніми даними, місто вже на 50-60% перебуває в оточенні.