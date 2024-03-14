Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что оккупационная армия РФ продолжает наступление на нескольких участках фронта в Украине.
Как британская разведка оценивает результаты наступления армии РФ в Украине
Аналитики британской разведки предупреждают, что в ближайшие недели ситуация для украинских военных будет оставаться сложной.
По информации разведки Минобороны Британии, оккупационная армия РФ сосредотачивает наступательные усилия к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
Однако с конца февраля, как отмечают в британской разведке, количество зарегистрированных вражеских атак в течение каждой недели сократилось на 13%.
При этом в феврале среднее количество атак окупантов на этих направлениях в течение недели достигало 600.
В феврале армии РФ удалось захватить Авдеевку и несколько населенных пунктов вблизи нее.
Однако в британской разведке добавляют, что с тех пор наступление оккупационной армии РФ на этом направлении замедлилось.
Что говорят украинские военные
По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, на этом направлении в течение последних суток было очень горячо.
По его информации, в течение суток потери окупантов из армии РФ составили:
в живой силе – 408 человек (убитыми и ранеными; также 1 оккупант был взят в плен);
в вооружении и военной технике - 32 единицы (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники);
нейтрализовано 319 БпЛА разных типов.
Силы обороны Украины уничтожили также 1 состав боеприпасов и 2 блиндажа противника.
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