Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что оккупационная армия РФ продолжает наступление на нескольких участках фронта в Украине.

Как британская разведка оценивает результаты наступления армии РФ в Украине

Аналитики британской разведки предупреждают, что в ближайшие недели ситуация для украинских военных будет оставаться сложной.

По информации разведки Минобороны Британии, оккупационная армия РФ сосредотачивает наступательные усилия к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Однако с конца февраля, как отмечают в британской разведке, количество зарегистрированных вражеских атак в течение каждой недели сократилось на 13%.

При этом в феврале среднее количество атак окупантов на этих направлениях в течение недели достигало 600.

В феврале армии РФ удалось захватить Авдеевку и несколько населенных пунктов вблизи нее.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 March 2024.



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Однако в британской разведке добавляют, что с тех пор наступление оккупационной армии РФ на этом направлении замедлилось.

Весьма вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в ближайшие недели, поскольку Россия продолжит восстанавливать силы и наносить удары по приоритетным направлениям, прогнозируют в разведке Минобороны Британии. Поделиться

Что говорят украинские военные

По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, на этом направлении в течение последних суток было очень горячо.

За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Российский агрессор нанес 26 авиаударов, совершил 866 обстрелов и 80 ударов дронами-камикадзе, - отметил Тарнавский. Поделиться

По его информации, в течение суток потери окупантов из армии РФ составили:

в живой силе – 408 человек (убитыми и ранеными; также 1 оккупант был взят в плен);

в вооружении и военной технике - 32 единицы (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники);

нейтрализовано 319 БпЛА разных типов.

Силы обороны Украины уничтожили также 1 состав боеприпасов и 2 блиндажа противника.