У розвідці Британії назвали пріоритетні напрямки наступу армії РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У розвідці Британії назвали пріоритетні напрямки наступу армії РФ в Україні

Танк ЗСУ
Джерело:  online.ua

Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії зазначають, що окупаційна армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Україні. 

Як британська розвідка оцінює результати наступу армії РФ в Україні

Аналітики британської розвідки попереджають, що протягом найближчих тижнів ситуація для українських військових залишатиметься складною.

За інформацією розвідки Міноборони Британії, окупаційна армія РФ зосереджує наступальні зусилля на захід від Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині.

Однак з кінця лютого, як зазначають у британській розвідці, кількість зареєстрованих ворожих атак протягом кожного тижня скоротилась на 13%.

При цьому у лютому середня кількість атак окупантів на цих напрямках протягом тижня досягала 600.

Протягом лютого армії РФ вдалось захопити Авдіївку та кілька населених пунктів поблизу неї.

Однак у британській розвідці додають, що з того часу наступ окупаційної армії РФ на цьому напрямку сповільнився.

Вельми ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили та завдавати ударів по пріоритетним напрямкам, — прогнозують у розвідці Міноборони Британії.

Що кажуть українські військові

За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, на цьому напрямку протягом останньої доби було дуже гаряче.

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень. Російський агресор завдав 26 авіаударів, вчинив 866 обстрілів та 80 ударів дронами-камікадзе, — зазначив Тарнавський.

За його інформацією, протягом доби втрати окупантів з армії РФ склали:

  • в живій силі — 408 осіб (убитими й пораненими; також 1 окупант був узятий в полон);

  • в озброєнні та військовій техніці — 32 одиниці (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистеми, 2 СПГ/АГС, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки);

  • нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.

Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника.

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