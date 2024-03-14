Аналітики з розвідки Міноборони Великої Британії зазначають, що окупаційна армія РФ продовжує наступ на кількох ділянках фронту в Україні.
Як британська розвідка оцінює результати наступу армії РФ в Україні
Аналітики британської розвідки попереджають, що протягом найближчих тижнів ситуація для українських військових залишатиметься складною.
За інформацією розвідки Міноборони Британії, окупаційна армія РФ зосереджує наступальні зусилля на захід від Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині.
Однак з кінця лютого, як зазначають у британській розвідці, кількість зареєстрованих ворожих атак протягом кожного тижня скоротилась на 13%.
При цьому у лютому середня кількість атак окупантів на цих напрямках протягом тижня досягала 600.
Протягом лютого армії РФ вдалось захопити Авдіївку та кілька населених пунктів поблизу неї.
Однак у британській розвідці додають, що з того часу наступ окупаційної армії РФ на цьому напрямку сповільнився.
Що кажуть українські військові
За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, на цьому напрямку протягом останньої доби було дуже гаряче.
За його інформацією, протягом доби втрати окупантів з армії РФ склали:
в живій силі — 408 осіб (убитими й пораненими; також 1 окупант був узятий в полон);
в озброєнні та військовій техніці — 32 одиниці (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистеми, 2 СПГ/АГС, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки);
нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.
Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-