В разведке Британии раскрыли планы Кремля по мобилизации россиян в этом году
Категория
Украина
Дата публикации

В разведке Британии раскрыли планы Кремля по мобилизации россиян в этом году

Мобилизация в РФ
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Источник:  online.ua

По информации разведки Минобороны Великобритании, в России планируют в этом году набрать еще около 400 тыс. военных по контракту для участия в преступной войне против Украины.

Что известно о реализации Кремлем масштабной мобилизации в России

Аналитики британской военной разведки отмечают, что в России с 1-го апреля уже стартовал весенний призыв.

Отмечается, что весной страна-агрессорка планирует мобилизовать около 150 тыс россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Призывники служат в гарнизонах по всей России. В сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы. Некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат в России, прилегающей к границе с Украиной, в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность, говорится в отчете британской разведки.

Кого страна-агрессор отправляет на войну против Украины

Подчеркивается, что укомплектование преступной армии РФ в Украине происходит за счет контрактников и военнослужащих резерва.

В частности, как отмечают представители британской военной разведки, на военных срочной службы оказывается давление с требованием перевестись на контрактную службу, что позволит отправить их на войну против Украины.

Вероятно, Россия не желает рисковать потерями среди срочников, поскольку это "непопулярно".

В то же время, потери добровольцев воспринимаются в обществе более толерантно.

Россия стремится набрать около 400 тыс. военнослужащих по контракту в 2024 году. Это необходимо для удержания своих войск в Украине, понесших огромные потери, и для поддержки объявленных планов увеличить численность вооруженных сил до 1,32 млн в этом году и до 1,5 млн в дальнейшем, — подчеркивается в отчете британской разведки.

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