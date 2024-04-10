По информации разведки Минобороны Великобритании, в России планируют в этом году набрать еще около 400 тыс. военных по контракту для участия в преступной войне против Украины.
Что известно о реализации Кремлем масштабной мобилизации в России
Аналитики британской военной разведки отмечают, что в России с 1-го апреля уже стартовал весенний призыв.
Отмечается, что весной страна-агрессорка планирует мобилизовать около 150 тыс россиян в возрасте от 18 до 30 лет.
Кого страна-агрессор отправляет на войну против Украины
Подчеркивается, что укомплектование преступной армии РФ в Украине происходит за счет контрактников и военнослужащих резерва.
В частности, как отмечают представители британской военной разведки, на военных срочной службы оказывается давление с требованием перевестись на контрактную службу, что позволит отправить их на войну против Украины.
Вероятно, Россия не желает рисковать потерями среди срочников, поскольку это "непопулярно".
В то же время, потери добровольцев воспринимаются в обществе более толерантно.
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