По информации разведки Минобороны Великобритании, в России планируют в этом году набрать еще около 400 тыс. военных по контракту для участия в преступной войне против Украины.

Что известно о реализации Кремлем масштабной мобилизации в России

Аналитики британской военной разведки отмечают, что в России с 1-го апреля уже стартовал весенний призыв.

Отмечается, что весной страна-агрессорка планирует мобилизовать около 150 тыс россиян в возрасте от 18 до 30 лет.

Призывники служат в гарнизонах по всей России. В сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы. Некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат в России, прилегающей к границе с Украиной, в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность, говорится в отчете британской разведки. Поделиться

Кого страна-агрессор отправляет на войну против Украины

Подчеркивается, что укомплектование преступной армии РФ в Украине происходит за счет контрактников и военнослужащих резерва.

В частности, как отмечают представители британской военной разведки, на военных срочной службы оказывается давление с требованием перевестись на контрактную службу, что позволит отправить их на войну против Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xn3vd5Pvvp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2024

Вероятно, Россия не желает рисковать потерями среди срочников, поскольку это "непопулярно".

В то же время, потери добровольцев воспринимаются в обществе более толерантно.