За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, в Росії планують цього року набрати ще близько 400 тис військових за контрактом для участі у злочинній війні проти України.

Що відомо про реалізацію Кремлем масштабної мобілізації в Росії

Аналітики британської військової розвідки зазначають, що в Росії з 1 першого квітня вже стартував весняний призов.

Зазначається, що протягом весни країна-агресорка планує мобілізувати близько 150 тис росіян у віці від 18 до 30 років.

Призовники служать у гарнізонах по всій Росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від батальйонів, укомплектованих солдатами контрактної служби. Деякі солдати-строковики, ймовірно, служать в Росії, прилеглій до кордону з Україною, в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку, — зазначається у звіті британської розвідки. Поширити

Кого країна-агресорка відправляє на війну проти України

Підкреслюється, що укомплектування злочинної армії РФ в Україні наразі відбувається за рахунок контрактників та військовослужбовців резерву.

Зокрема, як зазначають представники британської військової розвідки, на військових строкової служби чиниться тиск із вимогою перевестись на на контрактну службу, що дозволить відправити їх на війну проти України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0WoT8TTVOI #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xn3vd5Pvvp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2024

Ймовірно, Росія не бажає ризикувати втратами серед строковиків, оскільки це є "непопулярно".

Водночас втрати добровольців сприймаються в суспільстві більш толерантно.