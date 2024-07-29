Что известно о новом бестолковом БпЛА российских окупантов

По информации журналистов аналитического портала, новый дрон российских оккупантов "Гербера" имеет три модификации.

Отмечается, что первое оригинальное видео использования этого БпЛА было распространено враждебным подразделением "Сталинские соколы", тесно связанным с "Алабугой", где производятся ударные БпЛА Shahed.

А учитывая, как и с чего собрана уже российская "Гербера", очевидно именно иранский дрон для работников "Алабуги" остается недостижимой верхушкой технологий, - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

БПЛА "Гербера"

Россияне, в свою очередь, "Герберу" называют якобы "младшей сестрой" Shahed. Дрон производится в трех вариантах:

БпЛА радиоэлектронной разведки;

БпЛА-камикаде;

ложная цель.

Что известно об эффективности использования новых российских дронов

Аналитики подчеркивают, что ударная модификация "Гербери" использует для наведения телевизионный канал с достаточно посредственной камерой.

Наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.

То есть точность зависит от мастерства оператора. И на видео как раз зафиксировано, как оператор ошибся. И то, что видео с этим дублем было опубликовано уже прямо говорит, что количество "Гербер" у врага ограничено, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

При этом дальность полета этого БПЛА с боевой частью составляет не более 100 км.

Отмечается, что первый уничтоженный украинскими военным вариантом этого дрона был оборудован модемом 4G, что позволяло использовать скоростной канал связи для передачи видео.

При этом дальность полета БПЛА без боевой части может измеряться в пределах от 300 км.