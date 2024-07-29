Россияне запустили производство нового БПЛА "Гербера", фюзеляж которого создан из пенопласта.
Главные тезисы
- Новый российский БПЛА “Гербера” имеет фюзеляж из пенопласта и представлен в трех модификациях для разведки, камикадзе и использования в качестве ложной цели.
- Эффективность ударной модификации “Герберы” зависит от точности оператора, что подчеркивают аналитики в отношении возможных ошибок.
- БПЛА “Гербера” обладает ограниченной дальностью полета, однако может использоваться для разведки и передачи информации по мобильной сети.
- Привлекательная стоимость “Герберы” делает его интересным выбором для враждебных сил, но имеются ограничения в использовании, связанные с техническими особенностями.
- Аналитики отмечают, что использование нового российского дрона “Гербера” требует определенного мастерства оператора и может быть ограничено врагами из-за его технических характеристик.
Что известно о новом бестолковом БпЛА российских окупантов
По информации журналистов аналитического портала, новый дрон российских оккупантов "Гербера" имеет три модификации.
Отмечается, что первое оригинальное видео использования этого БпЛА было распространено враждебным подразделением "Сталинские соколы", тесно связанным с "Алабугой", где производятся ударные БпЛА Shahed.
Россияне, в свою очередь, "Герберу" называют якобы "младшей сестрой" Shahed. Дрон производится в трех вариантах:
БпЛА радиоэлектронной разведки;
БпЛА-камикаде;
ложная цель.
Что известно об эффективности использования новых российских дронов
Аналитики подчеркивают, что ударная модификация "Гербери" использует для наведения телевизионный канал с достаточно посредственной камерой.
Наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.
При этом дальность полета этого БПЛА с боевой частью составляет не более 100 км.
Отмечается, что первый уничтоженный украинскими военным вариантом этого дрона был оборудован модемом 4G, что позволяло использовать скоростной канал связи для передачи видео.
При этом дальность полета БПЛА без боевой части может измеряться в пределах от 300 км.
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