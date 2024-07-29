Росіяни запустили виробництво нового БпЛА "Гербера", фюзеляж якого створений з пінопласту.
Головні тези:
- Росіяни почали виробництво нового БпЛА “Гербера” з пінопласту з трьома модифікаціями.
- Дрон використовується для радіоелектронної розвідки, камікадзе та як хибна ціль.
- Ефективність ударної модифікації “Гербери” обмежена точністю оператора, що може призвести до помилок.
- БпЛА має обмежену дальність польоту, але може використовуватися для розвідки та передачі інформації через мобільну мережу.
- БпЛА “Гербера” відзначається невисокою вартістю, що робить його привабливим варіантом для ворожих сил.
Що відомо про новий недолугий БпЛА російських окупантів
За інформацією журналістів аналітичного порталу, новий дрон російських окупантів "Гербера" наразі має три модифікації.
Зазначається, що перше орігінальне відео використання цього БпЛА було розповсюджено ворожим підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються ударні БпЛА Shahed.
Росіяни, своєю чергою, "Герберу" називають нібито "молодшою сестрою" Shahed. Дрон виробляється у трьох варіантах:
БпЛА радіоелектронної розвідки;
БпЛА-камікадзе;
хибна ціль.
Що відомо про ефективність використання нових російських дронів
Аналітики підкреслюють, що ударна модифікація "Гербери" використовує для наведення телевізійний канал з доволі посередньою камерою.
Наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.
При цьому дальність польоту цього БпЛА з бойовою частиною складає не більше 100 кілометрів.
Зазначається, що перший знищений українськими військовим варіант цього дрону був обладнаний модемом 4G, що дозволяло використовувати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.
При цьому дальність польоту БпЛА без бойової частини може вимірюватись у межах від 300 км.
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