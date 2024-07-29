В РФ почали виробляти новий БпЛА з пінопласту
Категорія
Україна
Дата публікації

В РФ почали виробляти новий БпЛА з пінопласту

Дрон РФ "Гербера"
Джерело:  Defense Express

Росіяни запустили виробництво нового БпЛА "Гербера", фюзеляж якого створений з пінопласту. 

Головні тези:

  • Росіяни почали виробництво нового БпЛА “Гербера” з пінопласту з трьома модифікаціями.
  • Дрон використовується для радіоелектронної розвідки, камікадзе та як хибна ціль.
  • Ефективність ударної модифікації “Гербери” обмежена точністю оператора, що може призвести до помилок.
  • БпЛА має обмежену дальність польоту, але може використовуватися для розвідки та передачі інформації через мобільну мережу.
  • БпЛА “Гербера” відзначається невисокою вартістю, що робить його привабливим варіантом для ворожих сил.

Що відомо про новий недолугий БпЛА російських окупантів

За інформацією журналістів аналітичного порталу, новий дрон російських окупантів "Гербера" наразі має три модифікації.

Зазначається, що перше орігінальне відео використання цього БпЛА було розповсюджено ворожим підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються ударні БпЛА Shahed.

А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівкою технологій, - підкреслюють аналітики видання.

В Росії почали виробляти новий дрон з пінопласту
БпЛА “Гербера”

Росіяни, своєю чергою, "Герберу" називають нібито "молодшою сестрою" Shahed. Дрон виробляється у трьох варіантах:

  • БпЛА радіоелектронної розвідки;

  • БпЛА-камікадзе;

  • хибна ціль.

Що відомо про ефективність використання нових російських дронів

Аналітики підкреслюють, що ударна модифікація "Гербери" використовує для наведення телевізійний канал з доволі посередньою камерою.

Наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість, - підкреслюється у матеріалі видання.

При цьому дальність польоту цього БпЛА з бойовою частиною складає не більше 100 кілометрів.

Зазначається, що перший знищений українськими військовим варіант цього дрону був обладнаний модемом 4G, що дозволяло використовувати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

При цьому дальність польоту БпЛА без бойової частини може вимірюватись у межах від 300 км.

Тобто задачі розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачею інформації у режимі онлайн, знову ж, через українську мобільну мережу, для цього БПЛА можливі. Як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість, - роблять висновок аналітики видання.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Рекордний удар. Атака ГУР по аеродрому "Оленья" здійснена новими дронами — експерти
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень
Володимир Зеленський
Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео
Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?