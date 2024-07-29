Що відомо про новий недолугий БпЛА російських окупантів

За інформацією журналістів аналітичного порталу, новий дрон російських окупантів "Гербера" наразі має три модифікації.

Зазначається, що перше орігінальне відео використання цього БпЛА було розповсюджено ворожим підрозділом "Сталинские соколы", який тісно пов'язаний із "Алабугою", де виробляються ударні БпЛА Shahed.

А з огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівкою технологій, - підкреслюють аналітики видання. Поширити

БпЛА “Гербера”

Росіяни, своєю чергою, "Герберу" називають нібито "молодшою сестрою" Shahed. Дрон виробляється у трьох варіантах:

БпЛА радіоелектронної розвідки;

БпЛА-камікадзе;

хибна ціль.

Що відомо про ефективність використання нових російських дронів

Аналітики підкреслюють, що ударна модифікація "Гербери" використовує для наведення телевізійний канал з доволі посередньою камерою.

Наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

При цьому дальність польоту цього БпЛА з бойовою частиною складає не більше 100 кілометрів.

Зазначається, що перший знищений українськими військовим варіант цього дрону був обладнаний модемом 4G, що дозволяло використовувати швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

При цьому дальність польоту БпЛА без бойової частини може вимірюватись у межах від 300 км.