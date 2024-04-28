В РФ собираются рассылать электронные повестки и ограничить выезд из страны
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ собираются рассылать электронные повестки и ограничить выезд из страны

Войска РФ
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Источник:  Meduza

В России с 1 ноября 2024 года начнут рассылать электронные повестки. Призывникам ограничат возможность покинуть территорию РФ.

В РФ вводят электронный призыв

По данным российских СМИ, электронные повестки будут рассылаться в рамках начавшейся работы Единого реестра военного учета.

Сообщается, что разработка реестра должна завершиться к 31 октября 2024, а с 1 ноября Минобороны РФ начнет посылать призывникам электронные повестки.

Через российский сервис госуслуг, призывники получат сведения о принятии и снятии с военного учета и временных ограничительных мерах в связи с отправкой повестки.

Повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. После доставки повестки призывнику автоматически закроют выезд из России.

Как пишут росСМИ, если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, ему запретят оформлять загранпаспорт, регистрировать предприятия, становиться самозанятым.

Как известно, в новом реестре будут собирать сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работе призывников. Ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести через реестр военнообязанных осенний призыв 2024 года.

Путин начал весенний призыв в РФ

Напомним, что 31 марта в РФ начался весенний призыв.

С 1 апреля по 15 июля на срочную службу планируют призвать 150 тысяч россиян. По новым правилам призыва на срочную службу в РФ, призыву будут подлежать граждане от 18 до 30 лет (ранее было до 27 лет).

В 2023 году во время весенней кампании призыва России удалось призвать около 147 тысяч человек. Срочная военная служба в России длится 12 месяцев.

Российские СМИ писали, что призывники во время срочной службы активно пытаются убедить заключать контракты с Вооруженными силами РФ, чтобы направить на войну против Украины.

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