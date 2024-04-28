У РФ збираються розсилати електронні повістки та обмежити виїзд з країни

У Росії з 1 листопада 2024 року почнуть розсилати електронні повістки. Призовникам обмежать можливість покинути територію РФ.

У РФ вводять електронний призов

За даними російських ЗМІ, електронні повістки будуть розсилати в рамках розпочатої роботи Єдиного реєстру військового обліку.

Повідомляється, що розробка реєстру має завершитися до 31 жовтня 2024 року, а з 1 листопада Міноборони РФ почне надсилати призовникам електронні повістки.

Через російський сервіс держпослуг, призовники отримають відомості про прийняття та зняття з військового обліку та тимчасові обмежувальні заходи у зв'язку з відправкою повістки.

Повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі. Після доставки повістки призовнику автоматично закриють виїзд із Росії.

Як пишуть росЗМІ, якщо призовник не з'явиться до військкомату протягом 20 днів, йому заборонять оформляти закордонний паспорт, реєструвати підприємства, ставати самозайнятим.

Як відомо, у новому реєстрі збиратимуть відомості про стан здоров'я та освіту, місце проживання та роботу призовників. Раніше російський диктатор Володимир Путін доручив провести через реєстр військовозобов'язаних осінній призов 2024 року.

Путін розпочав весняний призов в РФ

Нагадаємо, що 31 березня у РФ розпочався весняний призов.

З 1 квітня до 15 липня на строкову службу планують призвати 150 тисяч росіян. За новими правилами призову на строкову службу у РФ, призову підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років (раніше було до 27 років).

У 2023 році під час весняної кампанії призову Росії вдалося призвати близько 147 тисяч людей. Строкова військова служба в Росії триває 12 місяців.

Російські ЗМІ писали, що призовників під час строкової служби активно намагаються переконати укладати контракти зі Збройними силами РФ, щоб направити на війну проти України.