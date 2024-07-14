В РФ заявили об атаке дронов на телевизионную башню в Курской области

Курскую область сегодня, 14 июля, якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.
Главные тезисы
- Дроны атаковали телевизионную башню в городе Суджа в Курской области, вызвав пожар.
- По данным, СБУ совершила атаку на нефтебазу в Ростовской области, что привело к серьезному пожару и значительным убыткам.
- Удары дронов информационно влияют на энергетический комплекс России и влекут за собой сокращение нефтепереработки и доходов страны.
- СБУ продолжает внедрять точечные экономические санкции против России из-за войны в Украине, что может привести к дальнейшему обострению ситуации.
- Недавние атаки дронов на стратегические объекты указывают на новый уровень проведения гибридной войны и влияние на экономическую сферу страны.
В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную башню
Как пишет Mash, телевизионную башню в Судже "атаковали по меньшей мере два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке.
Смирнов рассказал, что на телевизионной башне начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, нет информации.
Атака СБУ на нефтебазу в Ростовской области: что известно
По данным источников, минувшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.
Ночью в Ростовской области раздался громкий взрыв, после чего начался сильный пожар.
Для тушения пожара россияне привлекли около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен самый высокий ранг сложности.
Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили переработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться.
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