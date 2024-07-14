В РФ заявили об атаке дронов на телевизионную башню в Курской области

Курскую область сегодня, 14 июля, якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.

В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную башню

Как пишет Mash, телевизионную башню в Судже "атаковали по меньшей мере два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке.

Смирнов рассказал, что на телевизионной башне начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, нет информации.

Атака СБУ на нефтебазу в Ростовской области: что известно

По данным источников, минувшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью в Ростовской области раздался громкий взрыв, после чего начался сильный пожар.

Для тушения пожара россияне привлекли около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен самый высокий ранг сложности.