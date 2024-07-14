В РФ заявили об атаке дронов на телевизионную башню в Курской области
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ заявили об атаке дронов на телевизионную башню в Курской области

дрон
Читати українською
Источник:  online.ua

Курскую область сегодня, 14 июля, якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали телевизионную башню в городе Суджа в Курской области, вызвав пожар.
  • По данным, СБУ совершила атаку на нефтебазу в Ростовской области, что привело к серьезному пожару и значительным убыткам.
  • Удары дронов информационно влияют на энергетический комплекс России и влекут за собой сокращение нефтепереработки и доходов страны.
  • СБУ продолжает внедрять точечные экономические санкции против России из-за войны в Украине, что может привести к дальнейшему обострению ситуации.
  • Недавние атаки дронов на стратегические объекты указывают на новый уровень проведения гибридной войны и влияние на экономическую сферу страны.

В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную башню

Как пишет Mash, телевизионную башню в Судже "атаковали по меньшей мере два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке.

Смирнов рассказал, что на телевизионной башне начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, нет информации.

Атака СБУ на нефтебазу в Ростовской области: что известно

По данным источников, минувшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились разные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью в Ростовской области раздался громкий взрыв, после чего начался сильный пожар.

Для тушения пожара россияне привлекли около полусотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен самый высокий ранг сложности.

Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, работающего на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили переработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео
В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ набирает "добровольцев" для борьбы с украинскими БПЛА в оккупированном Луганске
Артем Лисогор / Луганская ОВА
РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на атаку БПЛА на Курскую область — видео
Россияне жалуются на атаку БПЛА на Курскую область

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?