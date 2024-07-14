У РФ заявили про атаку дронів на телевізійну вежу у Курський області

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу

Як пише Mash, телевізійну вежу в Суджі "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.

Атака СБУ на нафтобазу у Ростовській області: що відомо

За даними джерел, минула ніч виявилася дуже спекотною для російської нафтобази в Ростовській області. Дрони СБУ атакували об‘єкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

Вночі в Ростовській області пролунав гучний вибух після чого розпочалася сильна пожежа.

Для гасіння пожежі росіяни залучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.