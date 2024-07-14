У РФ заявили про атаку дронів на телевізійну вежу у Курський області

Курську область сьогодні, 14 липня, нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.
Головні тези:
- Дрони атакували телевізійну вежу у місті Суджа в Курській області, спричинивши пожежу.
- За даними, СБУ здійснила атаку на нафтобазу в Ростовській області, що призвело до серйозної пожежі та значних збитків.
- Удари дронів інформаційно впливають на енергетичний комплекс Росії та спричиняють скорочення нафтопереробки та доходів країни.
- СБУ продовжує впроваджувати точкові економічні санкції проти Росії через війну в Україні, що може призвести до подальшого загострення ситуації.
- Нещодавні атаки дронів на стратегічні об'єкти вказують на новий рівень проведення гібридної війни та вплив на економічну сферу країни.
У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу
Як пише Mash, телевізійну вежу в Суджі "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.
Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.
Атака СБУ на нафтобазу у Ростовській області: що відомо
За даними джерел, минула ніч виявилася дуже спекотною для російської нафтобази в Ростовській області. Дрони СБУ атакували об‘єкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.
Вночі в Ростовській області пролунав гучний вибух після чого розпочалася сильна пожежа.
Для гасіння пожежі росіяни залучили майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.
Дрони СБУ продовжують запроваджувати точкові економічні санкції проти енергетичного комплексу Росії, який працює на війну в Україні. Вже понад три десятки успішних ударів по російських нафтобазах та НПЗ значно скоротили нафтопереробку та доходи РФ. І ці санкції будуть тільки збільшуватись.
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