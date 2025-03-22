В России цинично заявили о продолжении атак по энергообъектам Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В России цинично заявили о продолжении атак по энергообъектам Украины

Захарова
Читати українською
Источник:  online.ua

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в ударах по гражданским объектам в России на фоне того, что оккупанты не прекращают террористические атаки на украинские города.

Главные тезисы

  • Россия продолжает атаковать энергообъекты Украины, отказываясь от договоренностей о ненападении.
  • Украинский Генштаб сообщает о провокациях со стороны России с целью сорвать переговорный процесс.
  • Заявления Марии Захаровой о новых ударам по гражданской инфраструктуре вызывают обвинения в цинизме и лжи.

Россия цинично пообещала продлить воздушный террор Украины

Спикер МИД РФ Мария Захарова 22 марта угрожала Украине новыми ударами по гражданской инфраструктуре из-за того, что якобы Киев атакует мирные российские объекты.

Несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются, — лживо заявила Захарова.

19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Кроме этого, зафиксированы очередные варварские случаи сознательного направления дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения, цинично заявила представитель МИД РФ.

Очевидно, что подобными шалостями Киев снова демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления достичь мира. Как и в 2022 году, в ход снова пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс.

Захарова нагло предупредила Украину, что "российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный".

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что россияне сами ударили по ГТС в Судже, чтобы впоследствии обвинить Украину. Это часть дискредитационной кампании Кремля по созданию фейков и введению в заблуждение мирового сообщества. Россияне, в свою очередь, ни на день не прекращают терроризировать дроновыми и ракетными атаками мирное население Украины, в частности, направленными на энергообъекты.

Как заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, РФ уже на всех уровнях продемонстрировала, что не намерена прекращать огонь, нарушая договоренности с первых минут.

Россия сама сорвала прекращение огня, сама соврала Трампу, но пытается обвинить Украину в нарушениях и выдать это за разрешение продолжать удары, которые Россия и так не прекращала и продолжает наносить по украинской инфраструктуре. Важно на всех уровнях демонстрировать, что именно Россия с первой минуты нарушила обещание Трампа прекратить огонь.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда наступит перемирие в войне — прогноз Макрона
Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война России против Украины. Макрон анонсировал возможность перемирия по франко-британскому плану
Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Путину нужна только война". Зеленский оценил условия России насчет перемирия на фронте
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?