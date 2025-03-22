В России цинично заявили о продолжении атак по энергообъектам Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в ударах по гражданским объектам в России на фоне того, что оккупанты не прекращают террористические атаки на украинские города.
Главные тезисы
- Россия продолжает атаковать энергообъекты Украины, отказываясь от договоренностей о ненападении.
- Украинский Генштаб сообщает о провокациях со стороны России с целью сорвать переговорный процесс.
- Заявления Марии Захаровой о новых ударам по гражданской инфраструктуре вызывают обвинения в цинизме и лжи.
Россия цинично пообещала продлить воздушный террор Украины
Спикер МИД РФ Мария Захарова 22 марта угрожала Украине новыми ударами по гражданской инфраструктуре из-за того, что якобы Киев атакует мирные российские объекты.
Несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются, — лживо заявила Захарова.
19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Кроме этого, зафиксированы очередные варварские случаи сознательного направления дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения, цинично заявила представитель МИД РФ.
Захарова нагло предупредила Украину, что "российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный".
В Генштабе ВСУ ранее заявили, что россияне сами ударили по ГТС в Судже, чтобы впоследствии обвинить Украину. Это часть дискредитационной кампании Кремля по созданию фейков и введению в заблуждение мирового сообщества. Россияне, в свою очередь, ни на день не прекращают терроризировать дроновыми и ракетными атаками мирное население Украины, в частности, направленными на энергообъекты.
Как заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, РФ уже на всех уровнях продемонстрировала, что не намерена прекращать огонь, нарушая договоренности с первых минут.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-