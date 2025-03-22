Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в ударах по гражданским объектам в России на фоне того, что оккупанты не прекращают террористические атаки на украинские города.

Россия цинично пообещала продлить воздушный террор Украины

Спикер МИД РФ Мария Захарова 22 марта угрожала Украине новыми ударами по гражданской инфраструктуре из-за того, что якобы Киев атакует мирные российские объекты.

Несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются, — лживо заявила Захарова.

19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Кроме этого, зафиксированы очередные варварские случаи сознательного направления дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения, цинично заявила представитель МИД РФ.

Очевидно, что подобными шалостями Киев снова демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления достичь мира. Как и в 2022 году, в ход снова пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс. Поделиться

Захарова нагло предупредила Украину, что "российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный".

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что россияне сами ударили по ГТС в Судже, чтобы впоследствии обвинить Украину. Это часть дискредитационной кампании Кремля по созданию фейков и введению в заблуждение мирового сообщества. Россияне, в свою очередь, ни на день не прекращают терроризировать дроновыми и ракетными атаками мирное население Украины, в частности, направленными на энергообъекты.

Как заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, РФ уже на всех уровнях продемонстрировала, что не намерена прекращать огонь, нарушая договоренности с первых минут.