Представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в ударах по цивільних об'єктах у Росії на тлі того, що окупанти не припиняють терористичних атак на українські міста.

Росія цинічно пообіцяла продовжити повітряний терор України

Спікерка МЗС РФ Марія Захарова 22 березня погрожувала Україні новими ударами по цивільній інфраструктурі через те, що нібито Київ атакує мирні російські об'єкти.

Попри ініційовану США домовленість про ненанесення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, яку Київ, начебто, офіційно підтримав, віроломні атаки нацистського режиму по російській території продовжуються, — брехливо заявила Захарова.

19 березня під удар потрапила нафтобаза на Кубані, 21 березня — газовимірювальна станція «Суджа» у Курській області. Крім цього зафіксовано чергові варварські випадки свідомого спрямування дронів ЗСУ на житлові будинки та соціальні установи, цинічно заявила представниця МЗС РФ.

Очевидно, що подібними витівками Київ знову демонструє повну недоговороспроможність, а також відсутність прагнення досягти миру. Як і в 2022 році, у хід знову пущено провокації з метою зірвати переговорний процес. Поширити

Захарова нахабно попередила Україну, що “російська сторона залишає за собою право на відповідь, у тому числі симетричну”.

У Генштабі ЗСУ раніше заявили, що росіяни самі вдарили по ГТС у Суджі, щоб згодом звинуватити Україну. Це є частиною дискредитаційної кампанії Кремля зі створення фейків та введення в оману світової спільноти. Росіяни, своєю чергою, ні на день не припиняють тероризувати дроновими та ракетними атаками мирне населення України, зокрема спрямованими на енергооб'єкти.

Як заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, РФ вже на всіх рівнях продемонструвала, що не має наміру припиняти вогонь, порушуючи домовленості з перших хвилин.