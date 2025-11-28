В России горит завод на территории ОЭЗ "Алабуга"

На территории ОЭЗ «Алабуга» горит завод, производящий автомобильные и грузовые аккумуляторные батареи для автомобилей. Причина возгорания неизвестна, весь персонал эвакуирован.

В России горит ОЭЗ "Алабуга"

Неизвестно, связан ли этот завод с ВПК, подтвержденной информации нет. Однако именно в "Алабуге" производят российские шахеды.

В настоящее время площадь пожара составляет 5 тыс. кв. Поделиться