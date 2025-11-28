В России горит завод на территории ОЭЗ "Алабуга"
В России горит завод на территории ОЭЗ "Алабуга"

пожар
Источник:  online.ua

На территории ОЭЗ «Алабуга» горит завод, производящий автомобильные и грузовые аккумуляторные батареи для автомобилей. Причина возгорания неизвестна, весь персонал эвакуирован.

Главные тезисы

  • Пожар на заводе в ОЭЗ «Алабуга» в России вызвал эвакуацию персонала, хотя причины возгорания пока не установлены.
  • Специализирующийся на производстве автомобильных аккумуляторов завод в «Алабуге» возможно связан с военно-промышленным комплексом, но данная информация требует дальнейшего подтверждения.
  • Площадь пожара на складе аккумуляторов составляет 5 тыс. кв. м, однако нет информации о пострадавших людях.

В России горит ОЭЗ "Алабуга"

Неизвестно, связан ли этот завод с ВПК, подтвержденной информации нет. Однако именно в "Алабуге" производят российские шахеды.

В настоящее время площадь пожара составляет 5 тыс. кв.

На территории ОЭЗ „Алабуга” на складе аккумуляторов площадью 5 тыс. кв м произошло возгорание. Раненых и погибших нет.

