У Росії палає завод на території ОЕЗ "Алабуга"
У Росії палає завод на території ОЕЗ "Алабуга"

Алабуга
Джерело:  online.ua

На території ОЕЗ «Алабуга» горить завод, який виробляє автомобільні та вантажні акумуляторні батареї для автомобілів. Причина займання невідома, весь персонал евакуйовано.

Головні тези:

  • На території ОЕЗ «Алабуга» в Росії сталася пожежа на заводі, який спеціалізується на виробництві автоакумуляторів.
  • Завод в «Алабузі» може мати зв'язок з військово-промисловим комплексом, хоча офіційно це не підтверджено.

У Росії горить ОЕЗ “Алабуга”

Невідомо, чи повязаний цей завод із ВПК, підтвердженої інформації немає. Проте саме в “Алабузі” виготовляють російські шахеди.

Наразі площа пожежі становить 5 тис кв м.

На території ОЕЗ „Алабуга” на складі акумуляторів площею 5 тис кв м сталося загоряння. Поранених та загиблих немає.

