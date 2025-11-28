У Росії палає завод на території ОЕЗ "Алабуга"

На території ОЕЗ «Алабуга» горить завод, який виробляє автомобільні та вантажні акумуляторні батареї для автомобілів. Причина займання невідома, весь персонал евакуйовано.
Головні тези:
- На території ОЕЗ «Алабуга» в Росії сталася пожежа на заводі, який спеціалізується на виробництві автоакумуляторів.
- Завод в «Алабузі» може мати зв'язок з військово-промисловим комплексом, хоча офіційно це не підтверджено.
У Росії горить ОЕЗ “Алабуга”
Невідомо, чи повязаний цей завод із ВПК, підтвердженої інформації немає. Проте саме в “Алабузі” виготовляють російські шахеди.
На території ОЕЗ „Алабуга” на складі акумуляторів площею 5 тис кв м сталося загоряння. Поранених та загиблих немає.
