Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), в стране-агрессорке уже стартовали принудительные резервные призывы в рамках более масштабной инициативы по созданию активного резерва, скорее всего, для использования в войне против Украины.

Россия готовит резервы для усиления наступлений на фронте

Американские аналитики обращают внимание на то, что 5 ноября российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры.

Что важно понимать, главная цель Москвы — формирование "активного резерва" для участия в боевых действиях против Украины, хотя Кремль уверяет, что они будут действовать на территории РФ.

Ни для кого не секрет, что Путин много раз игнорировал договорные обязательства, мешающие его способности вести войну в Украине по своему усмотрению.

Кроме того, глава Кремля манипулировал законами, чтобы как открыто, так и скрыто нарушать договорные соглашения, не нарушая закон напрямую.

Российские чиновники заметно нарушали контрактные соглашения, поскольку Кремль заставлял подписавших краткосрочные военные контракты со сроком действия служить в течение неопределенного срока. Поделиться

Именно поэтому команда ISW пришла к выводу, что Путин прикрывается необходимостью защиты критически важной инфраструктуры РФ, а на самом деле готовит резервистов к боевым действиям на украинском фронте.