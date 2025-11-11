У Росії почалася таємна підготовка резервістів
Категорія
Україна
Дата публікації

У Росії почалася таємна підготовка резервістів

Росія готує резерви для посилення наступів на фронті
Джерело:  ISW

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), у країні-агресорці вже стартували примусові резервні призови у межах масштабнішої ініціативи щодо створення активного резерву, найімовірніше, для використання у війні проти України.

Головні тези:

  • Кремль і раніше ігнорував договірні зобов'язання.
  • Цього разу сценарій дій диктатора також повториться.

Росія готує резерви для посилення наступів на фронті

Американські аналітики звертають увагу на те, що 5 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росії навчати резервістів для захисту критичної інфраструктури.

Що важливо розуміти, головна ціль Москви — формування "активного резерву" для участі у бойових діях проти України, хоча Кремль запевняє, що вони будуть діяти на території РФ.

Ні для кого не секрет, що Путін багато разів ігнорував договірні зобов'язання, які заважають його здатності вести війну в Україні на власний розсуд.

Окрім того, глава Кремля маніпулював законами, щоб як відкрито, так і приховано порушувати договірні угоди, не порушуючи закон безпосередньо.

Російські чиновники помітно порушували контрактні угоди, оскільки Кремль змушував тих, хто підписав короткострокові військові контракти з терміном дії, служити протягом невизначеного терміну.

Саме тому команда ISW дійшла висновку, що Путін прикривається необхідністю захисту критично важливої інфраструктури РФ, а насправді готує резервістів до бойових дій на українському фронті.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони вдарили по НПЗ в Оренбурзькій області РФ — відео
Генштаб ЗСУ
У Росії горить ще один НПЗ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна
Петр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська вибивають армію РФ із Куп'янська
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?