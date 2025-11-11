У Росії почалася таємна підготовка резервістів

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), у країні-агресорці вже стартували примусові резервні призови у межах масштабнішої ініціативи щодо створення активного резерву, найімовірніше, для використання у війні проти України.

Росія готує резерви для посилення наступів на фронті

Американські аналітики звертають увагу на те, що 5 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росії навчати резервістів для захисту критичної інфраструктури.

Що важливо розуміти, головна ціль Москви — формування "активного резерву" для участі у бойових діях проти України, хоча Кремль запевняє, що вони будуть діяти на території РФ.

Ні для кого не секрет, що Путін багато разів ігнорував договірні зобов'язання, які заважають його здатності вести війну в Україні на власний розсуд.

Окрім того, глава Кремля маніпулював законами, щоб як відкрито, так і приховано порушувати договірні угоди, не порушуючи закон безпосередньо.

Російські чиновники помітно порушували контрактні угоди, оскільки Кремль змушував тих, хто підписав короткострокові військові контракти з терміном дії, служити протягом невизначеного терміну. Поширити

Саме тому команда ISW дійшла висновку, що Путін прикривається необхідністю захисту критично важливої інфраструктури РФ, а насправді готує резервістів до бойових дій на українському фронті.