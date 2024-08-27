В России осталось всего несколько МиГ-31К — что это значит для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В России осталось всего несколько МиГ-31К — что это значит для Украины

МиГ-31К
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Источник:  Киев24

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап пришел к выводу, что Силам обороны Украины удалось уничтожить большинство российских МиГ-31К. Он также предположил, что по состоянию на сегодняшний день у страны-агрессорки осталось только 3 таких самолета.

Главные тезисы

  • Мощные украинские атаки привели к резкому сокращению количества российских МиГ-31К.
  • Наличие систем Patriot или SAMP/T определяет возможность эффективного уничтожения баллистических ракет РФ.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность ответить на какие-либо удары со стороны России.

В скором времени Россия может потерять все свои МиГ-31К

Как отмечает Константин Криволап, мощные украинские атаки на российские аэродромы привели к тому, что у врага остались считанные борта для нанесения ударов "Кинжалами".

Скорее всего, речь идет только о 3 самолетах, однако и те рано или поздно могут уничтожить украинские силы.

Вчера было 3 удара "Кинжалами", сегодня было 3 удара "Кинжалами". Это говорит о том, что у них осталось 3 МИГ-31К, потому что два наших удара по аэродрому "Саваслейка" дали результаты. Может, там есть какие-то еще МИГ-31К, которые можно отремонтировать, но в настоящее время у них три "Кинжала", — подчеркнул эксперт.

Он также предупредил, что там, где нет систем Patriot или SAMP/T, баллистику сбить невозможно.

Многие украинцы верят в то, что это может сделать F-16, однако это неправда.

Константин Криволап напоминает, что в мире нет таких самолетов и ракет воздушного базирования, которые могли бы уничтожать баллистические ракеты.

Больше здесь не о чем говорить. Или у нас есть "Patriot" и "SAMP/T", и тогда мы сбиваем и "Кинжалы", и "Искандеры-М", и всю остальную баллистику, или если у нас их там нет, будут попадания. Это нужно четко понимать, — подчеркнул авиационный эксперт.

Что важно знать об усилении российского террора против Украины

26 августа 2024 года произошел самый масштабный комбинированный удар страны-агрессорки России по мирным украинским городам и селам.

Армия РФ выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, что привело к гибели гражданских в разных регионах страны.

Силы украинской ПВО смогли успешно уничтожить 102 ракеты и 99 ударных дронов врага.

Кроме того, ночью 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

Обязательно ответим России на этот и все остальные удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности, — выступил с заявлением на этот счет украинский лидер Владимир Зеленский.

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