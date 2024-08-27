В России осталось всего несколько МиГ-31К — что это значит для Украины

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап пришел к выводу, что Силам обороны Украины удалось уничтожить большинство российских МиГ-31К. Он также предположил, что по состоянию на сегодняшний день у страны-агрессорки осталось только 3 таких самолета.
Главные тезисы
- Мощные украинские атаки привели к резкому сокращению количества российских МиГ-31К.
- Наличие систем Patriot или SAMP/T определяет возможность эффективного уничтожения баллистических ракет РФ.
- Украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность ответить на какие-либо удары со стороны России.
В скором времени Россия может потерять все свои МиГ-31К
Как отмечает Константин Криволап, мощные украинские атаки на российские аэродромы привели к тому, что у врага остались считанные борта для нанесения ударов "Кинжалами".
Скорее всего, речь идет только о 3 самолетах, однако и те рано или поздно могут уничтожить украинские силы.
Он также предупредил, что там, где нет систем Patriot или SAMP/T, баллистику сбить невозможно.
Многие украинцы верят в то, что это может сделать F-16, однако это неправда.
Константин Криволап напоминает, что в мире нет таких самолетов и ракет воздушного базирования, которые могли бы уничтожать баллистические ракеты.
Что важно знать об усилении российского террора против Украины
26 августа 2024 года произошел самый масштабный комбинированный удар страны-агрессорки России по мирным украинским городам и селам.
Армия РФ выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, что привело к гибели гражданских в разных регионах страны.
Силы украинской ПВО смогли успешно уничтожить 102 ракеты и 99 ударных дронов врага.
Кроме того, ночью 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами разных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.
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