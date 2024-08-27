Солдат РФ, которые прятались во время наступления ВСУ в женской колонии в селе Малая Локня Курской области, но после штурма украинских сил просто сбежали, наградили орденами и медалями "за мужество и отвагу".

В России награждают солдат, которые не смогли остановить продвижение ВСУ

Этим нелогичным решением решил похвастаться исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, в женской колонии, окруженной украинскими силами после успешного прорыва на Курщину, находились военные мотострелкового батальона группировки войск "Север" и пограничники.

Смирнов также цинично солгал, что российские воины якобы удерживали колонию, несмотря на оцепление и атаки превосходящих сил ВСУ на БМП Marder и Stryker.

Ставленик Путина в Курской области начал придумывать, что солдаты РФ "превратили комплекс зданий учреждения в крепость", возвели защитные сооружения по периметру "и героически удерживали позиции в течение нескольких дней". Поделиться

Что важно понимать, на самом деле российские солдаты с позором убежали, когда украинский танк разрушил здания на территории колонии.

Сами российские оккупанты утверждают, что сбежали, потому что, мол, удерживать женскую колонию после этого было бессмысленно.

Россияне на Курщине массово сдаются в плен ВСУ

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, за время Курской операции украинские воины взяли в плен 594 российских солдат.

Более того, под контролем ВСУ по состоянию на 27 августа находится более 100 населенных пунктов страны-агрессорки.

Об этом Сырский рассказал во время Форума "Украина-2024. Независимость".

На сегодняшний день нами взято под контроль 1294 кв км территории — это 100 населенных пунктов… Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодняшний день на этом направлении в плен взяты 594 военнослужащих ВС РФ. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он также добавил, что около 30 тысяч российских окупантов уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет.