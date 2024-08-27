Солдатів РФ, які ховалися під час наступу ЗСУ у жіночій колонії в селі Мала Локня Курської області, але після штурму українських сил просто повтікали, нагородили орденами та медалями "за мужність і відвагу".

У Росії нагороджують вояк, які не змогли зупинити просування ЗСУ

Цим алогічним рішенням вирішив похизуватися виконувач обов′язки губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За його словами, у жіночій колонії, яку оточили українські сили після успішного прориву на Курщину, знаходились, військові мотострілецького батальйону угруповання військ "Північ" та прикордонники.

Смирнов також цинічно збрехав, що російські вояки нібито утримували колонію, попри оточення й атаки переважаючих сил ЗСУ на БМП Marder і Stryker.

Ставленик Путіна у Курській області почав вигадувати, що солдати РФ "перетворили комплекс будівель установи на фортецю", звели захисні споруди по периметру "і героїчно утримували позиції протягом декількох днів". Поширити

Що важливо розуміти, насправді російські солдати з ганьбою повтікали, коли український танк зруйнував будівлі на території колонії.

Самі російські окупанти стверджують, що втекли, бо, мовляв, утримувати жіночу колонію після цього “було безглуздо".

Росіяни на Курщині масово здаються в полон ЗСУ

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за час Курської операції українські воїни взяла у полон 594 російських солдатів.

Ба більше, під контролем ЗСУ станом на 27 серпня перебуває понад 100 населених пунктів раїни-агресорки.

Про це Сирський розповів під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

Станом на сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території — це 100 населених пунктів… Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також додав, що близько 30 тисяч російських окупантів вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає.