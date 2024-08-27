За "мужність і відвагу". У Росії нагородили солдатів після їхньої втечі з жіночої колонії

Солдатів РФ, які ховалися під час наступу ЗСУ у жіночій колонії в селі Мала Локня Курської області, але після штурму українських сил просто повтікали, нагородили орденами та медалями "за мужність і відвагу".
Головні тези:
- Виконувач обов′язки губернатора Курської області похизувався цим абсурдним рішенням, однак не пояснив, навіщо це зробили.
- За час Курської операції ЗСУ взяли у полон понад 594 російських солдатів.
- Курська операція ЗСУ дала можливість зменшити напругу на українському фронті та взяти під контроль значну територію ворога.
У Росії нагороджують вояк, які не змогли зупинити просування ЗСУ
Цим алогічним рішенням вирішив похизуватися виконувач обов′язки губернатора Курської області Олексій Смирнов.
За його словами, у жіночій колонії, яку оточили українські сили після успішного прориву на Курщину, знаходились, військові мотострілецького батальйону угруповання військ "Північ" та прикордонники.
Смирнов також цинічно збрехав, що російські вояки нібито утримували колонію, попри оточення й атаки переважаючих сил ЗСУ на БМП Marder і Stryker.
Що важливо розуміти, насправді російські солдати з ганьбою повтікали, коли український танк зруйнував будівлі на території колонії.
Самі російські окупанти стверджують, що втекли, бо, мовляв, утримувати жіночу колонію після цього “було безглуздо".
Росіяни на Курщині масово здаються в полон ЗСУ
За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за час Курської операції українські воїни взяла у полон 594 російських солдатів.
Ба більше, під контролем ЗСУ станом на 27 серпня перебуває понад 100 населених пунктів раїни-агресорки.
Про це Сирський розповів під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".
Він також додав, що близько 30 тисяч російських окупантів вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає.
Таким чином Курська операція ЗСУ дала можливість зменшити напругу на українському фронті.
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