У Росії залишилося лише кілька МіГ-31К — що це означає для України

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап дійшов висновку, що Силам оборони України вдалося знищити більшість російських МіГ-31К. Він також припустив, що станом на сьогодні у країни-агресорки залишилося лише 3 таких літака.
Головні тези:
- Потужні українські атаки призвели до різкого скороченя кількості російських МіГ-31К.
- Наявність систем Patriot або SAMP/T визначає можливість ефективного збиття балістичних ракет РФ.
- Український лідер Володимир Зеленський висловив готовність відповісти на будь-які удари з боку Росії.
Незабаром Росія може втрати всі свої МіГ-31К
Як зазначає Костянтин Криволап, потужні українські атаки на російські аеродроми призвели до того, що у ворога залишилися лічені борти для завдання ударів “Кинджалами".
Найімовірніше, що наразі йдеться лише про 3 літаки, однак й ті рано чи пізно можуть знищити українські сили.
Він також вкотре попередив, що там, де немає систем Patriot або SAMP/T, балістику збити неможливо.
Багато українців вірять в те, що це можуть зробити F-16, однак це неправда.
Костянтин Криволап нагадує, що в світі не існує таких літаків та ракет повітряного базування, які могли б знищувати балістичні ракети.
Що важливо знати про посилення російського терору проти України
26 серпня 2024 року відбувся наймасованіший комбінований удар країни-агресорки Росії по мирних українських містах та селах.
Армія РФ випустили по Україні 236 засобів повітряного нападу, що призвело до загибелі цивільних у різних регіонах країни.
Сили української ППО змогли успішно знищити 102 ракети та 99 ударних дронів ворога.
Окрім того, вночі 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.
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