В России остановился главный нефтяной порт — известна причина

Инсайдеры Reuters узнали о том, что российский черноморский порт в Новороссийске прекратил экспорт нефти. Это произошло на фоне атаки украинских беспилотников в ночь на 14 ноября.

Украина наносит эффективные удары по России

По словам анонимных источников, на фоне последних событий российский нефтетранспортный монополист "Транснефть" остановил поставки нефти в Новороссийск.

Сама компания пока не хочет комментировать свое решение.

Что важно понимать, за прошедший месяц через Новороссийск было перевезено 3,22 млн тонн нефти — то есть 761 тыс. баррелей ежедневно

Согласно данным инсайдеров, первые 10 месяцев 2025 года этот показатель составил 24,716 млн. тонн.

В октябре через Новороссийск было экспортировано всего 1,794 млн. тонн нефтепродуктов, а с января по октябрь этот показатель составил 16,783 млн. тонн. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что удар Украины по Новороссийску 14 ноября был действительно одним из самых сильных за последние месяцы ударов по российской нефтеэкспортной инфраструктуре.

Что интересно, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский показал видео запуска украинских ракет "Долгий Нептун".

Однако глава государства не уточнил ни время, ни дату съемки, а также не объяснил, какие именно российские цели атаковали эти ракеты.