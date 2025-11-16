В России остановился главный нефтяной порт — известна причина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России остановился главный нефтяной порт — известна причина

Украина наносит эффективные удары по России
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Инсайдеры Reuters узнали о том, что российский черноморский порт в Новороссийске прекратил экспорт нефти. Это произошло на фоне атаки украинских беспилотников в ночь на 14 ноября.

Главные тезисы

  • Российский монополист "Транснефть" прекратил поставки нефти в порт из-за удара Украины.
  • Объемы нефтеэкспорта через Новороссийск значительно уменьшились, что может существенно повлиять на рынок.

Украина наносит эффективные удары по России

По словам анонимных источников, на фоне последних событий российский нефтетранспортный монополист "Транснефть" остановил поставки нефти в Новороссийск.

Сама компания пока не хочет комментировать свое решение.

Что важно понимать, за прошедший месяц через Новороссийск было перевезено 3,22 млн тонн нефти — то есть 761 тыс. баррелей ежедневно

Согласно данным инсайдеров, первые 10 месяцев 2025 года этот показатель составил 24,716 млн. тонн.

В октябре через Новороссийск было экспортировано всего 1,794 млн. тонн нефтепродуктов, а с января по октябрь этот показатель составил 16,783 млн. тонн.

Журналисты обращают внимание на то, что удар Украины по Новороссийску 14 ноября был действительно одним из самых сильных за последние месяцы ударов по российской нефтеэкспортной инфраструктуре.

Что интересно, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский показал видео запуска украинских ракет "Долгий Нептун".

Однако глава государства не уточнил ни время, ни дату съемки, а также не объяснил, какие именно российские цели атаковали эти ракеты.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала рынок Черноморска — погибли два человека
Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака России на Черноморск - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Юга сообщают об обострении на фронте
Как развивается ситуация на фронте — последние подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина выключила российскую "Радиостанцию Судного дня"
"Радиостанция Судного дня" пока не работает

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?