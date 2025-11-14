У Росії зупинився головний нафтовий порт — відома причина

Інсайдери Reuters дізналися про те, що російський чорноморський порт у Новоросійськ припинив експорт нафти. Це сталося на тлі атаки українських безпілотників вночі 14 листопада.

Україна завдає ефективних ударів по Росії

За словами анонімних джерел, на тлі останніх подій російський нафтотранспортний монополіст "Транснефть" зупинив постачання нафти до Новоросійську.

Сама компанія наразі не хоче коментувати своє рішення.

Що важливо розуміти, протягом минулого місяця через Новоросійськ було перевезено 3,22 млн тонн нафти — тобто 761 тис. барелів щоденно

Згідно з даними інсайдерів, перші 10 місяців 2025 року цей показник становив 24,716 млн тонн.

У жовтні через Новоросійськ було експортовано загалом 1,794 млн тонн нафтопродуктів, а з січня по жовтень цей показник склав 16,783 млн тонн. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що удар України по Новоросійську 14 листопада був дійсно одним з найсильніших за останні місяці ударів по російській нафтоекспортній інфраструктурі.

Що цікаво, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський показав відео запуску українських ракет “Довгий Нептун”.

Однак глава держави не уточнив ні час, ні дату зйомки, а також не пояснив, які саме російські цілі атакували ці ракети: